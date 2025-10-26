Formula 1 2025 Grand Prix Μεξικό: Ο Νόρις ξεκινά 1ος η καλύτερη εμφάνιση της Ferrari

Με ένα εντυπωσιακό γύρο ο Λάντο Νόρις "παίζει" τα τελευταία του χαρτιά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1 και ξεκινά από την Pole Pοsition του Grand Prix στο Μεξικό. Ο Βρετανός ήταν ταχύτερος κατά 0,262 του δευτερολέπτου από τον δεύτερο Λεκλερκ και 0,352 από τον τρίτο Χάμιλτον. Ναι καλά διάβασες. Οι δύο Ferrari, εκκινούν τον αγώνα από την δεύτερη και τρίτη θέση και για πρώτη φορά μπορεί να κερδίσουν τον αγώνα (αν δεν τα καταστρέψουν όλα στην στρατηγική).

Ο Λάντο Νόρις της McLaren κατέκτησε μια κομβική pole position στο Grand Prix του Μεξικού, ενισχύοντας τις ελπίδες του στη μάχη για τον τίτλο της Formula 1 2025, τη στιγμή που οι βασικοί του αντίπαλοι, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι, γνώρισαν δυσκολίες. Στο Autódromo Hermanos Rodríguez της Πόλης του Μεξικού, ο Νόρις υπερίσχυσε έναντι των Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του Q3 με 1:15.586, για να πάρει την πρώτη του pole μετά το Grand Prix του Βελγίου.

Η Ferrari και οι δικδηκητές του τίτλου

Ο Λεκλέρ, που αρχικά βρισκόταν στην κορυφή, έμεινε δεύτερος, ενώ ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε προβλήματα πρόσφυσης στο γρήγορο δεύτερο κομμάτι της πίστας και περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Ακόμη χειρότερη ήταν η κατάσταση για τον πρώτο του πρωταθλήματος Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος φαινόταν ένα βήμα πίσω από τον teammate του σε όλο το τριήμερο και κατέληξε μόλις όγδοος, πίσω από τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι και τον Κάρλος Σάινθ. Ο τελευταίος ωστόσο θα εκκινήσει πέντε θέσεις πιο πίσω λόγω ποινής.

Οι rookies Ιζάκ Χάντζαρ και Όλιβερ Μπέρμαν εντυπωσίασαν, φτάνοντας αμφότεροι στο Q3 και εξασφαλίζοντας την πέμπτη σειρά εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Q2: Συναγερμός για τον Πιάστρι

Ο Νόρις έδειξε τη δυναμική του, πετυχαίνοντας τον ταχύτερο χρόνο του Q2 με 1:16.252, δύο δέκατα μπροστά από τον Χάμιλτον και τρία από τους Ράσελ, Φερστάπεν και Σάινθ. Στο άλλο μονοθέσιο της McLaren, ο Πιάστρι τα... βρήκε σκούρα.

Great laps all round in Mexico 👏 🇲🇽 pic.twitter.com/X6FY7t2tma — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 25, 2025

Αρχικά ήταν δέκατος με φθαρμένα ελαστικά, και ακόμη κι όταν πέρασε σε φρέσκα softs, δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τον ρυθμό των κορυφαίων. Τελικά προκρίθηκε με μόλις 0.079 δευτ. διαφορά από τον 11ο Γιούκι Τσουνόντα, γλιτώνοντας τον αποκλεισμό.

Εκτός Q3 έμειναν οι Τσουνόντα, Εστεμπάν Οκόν και Νίκο Χούλκενμπεργκ, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο περιορίστηκε στη 14η θέση με το ταχύτερο Aston Martin. Ένα λάθος στον τελευταίο του γύρο στοίχισε στον Λίαμ Λόουσον, που έμεινε 15ος.

Q1: Ο Χάντζαρ εκπλήσσει – ο Άλμπον συνεχίζει τις δυσκολίες

Από το Q1 φάνηκε πως η πίστα βελτιωνόταν συνεχώς, με τους οδηγούς να επιχειρούν δύο γρήγορους γύρους στο ίδιο σετ ελαστικών. Αυτό δημιούργησε απρόβλεπτη κατάταξη, με τον rookie της Racing Bulls, Ιζάκ Χάντζαρ, να κάνει την έκπληξη και να τερματίζει πρώτος στη διαδικασία, μπροστά από τους Χάμιλτον, Ράσελ και Νόρις.

P4 and P6 on the grid for tomorrow’s Mexico City GP 👊 pic.twitter.com/KPehzHwHKD — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 25, 2025

Ο Φερστάπεν πέρασε οριακά στην ένατη θέση, αντιμετωπίζοντας και πάλι πρόβλημα πρόσφυσης στις γρήγορες στροφές του δεύτερου τομέα – ένα μοτίβο που συνεχίστηκε και αργότερα.

Ο Πιάστρι βρέθηκε λίγο πιο πίσω, χωρίς να εντυπωσιάσει. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Sauber ήταν ο πρώτος που αποκλείστηκε (16ος), ακολουθούμενος από έναν ακόμα απογοητευτικό Άλεξ Άλμπον με τη Williams. Στο πίσω μέρος της κατάταξης, τα δύο Alpine των Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο χωρίστηκαν από τον Λανς Στρολ, ενώ ένα λάθος του Κολαπίντο του στέρησε έναν πολλά υποσχόμενο γύρο.

Εκκίνηση-φωτιά

Με τον Νόρις να επιστρέφει δυναμικά στη μάχη του τίτλου και τον Πιάστρι να δείχνει σημάδια πίεσης, το αυριανό GP στο Μεξικό προμηνύεται εκρηκτικό. Η McLaren δείχνει πιο σταθερή από ποτέ, αλλά σε έναν αγώνα όπου η στρατηγική και η διαχείριση ελαστικών παίζουν καθοριστικό ρόλο, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.