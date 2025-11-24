Formula 1 2025 Grand Prix Λας Βέγκας: Η μεγάλη ανατροπή

Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του, κατακτώντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο Λας Βέγκας και μένοντας απόλυτα μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου. Στη φωτισμένη πίστα της Νεβάδα ο Ολλανδός συνδύασε ψυχραιμία, ταχύτητα και άψογη στρατηγική, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2023 και κρατώντας ζωντανές τις φιλοδοξίες του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών, λίγες μόλις εβδομάδες πριν πέσει η αυλαία της σεζόν.

Τι έγινε στον αγώνα

Ο Λάντο Νόρις, που ξεκίνησε από την pole position, φαινόταν αρχικά σε θέση να ελέγξει τον ρυθμό, όμως το λάθος στην πρώτη στροφή τον άφησε εκτεθειμένο και επέτρεψε στον Φερστάπεν να πάρει γρήγορα τον έλεγχο του αγώνα. Παρά την προσπάθεια του Βρετανού να παραμείνει μπροστά στο πρωτάθλημα, ο αποκλεισμός και των δύο McLaren μετά τον τερματισμό άλλαξε την τελική κατάταξη, δίνοντας τη δεύτερη θέση στον Τζόρτζ Ράσελ και την τρίτη στον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος κέρδισε εντυπωσιακά έδαφος μέσα στον αγώνα. Για τον Φερστάπεν αυτή ήταν η έκτη φετινή του νίκη και η 69η συνολικά, ενώ παράλληλα η Red Bull Racing έφτασε τις 128 νίκες στην ιστορία της.

Με δύο Grand Prix και έναν Αγώνα Sprint να απομένουν, το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά: ο Νόρις προηγείται με 390 βαθμούς και οι Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν ακολουθούν μόλις 24 βαθμούς πίσω, σε μια τριπλή μάχη που υπόσχεται ένα από τα πιο αμφίρροπα φινάλε των τελευταίων χρόνων.

Ποια στρατηγική ακολούθησαν οι ομάδες

Στο κομμάτι της στρατηγικής, ο αγώνας στο Λας Βέγκας επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για μία αλλαγή ελαστικών. Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα στην εκκίνηση, με εξαίρεση πέντε που προτίμησαν τη σκληρή, ενώ ο Αντονέλι ξεκίνησε με μαλακή γόμα, μια επιλογή που του επέτρεψε πολύ επιθετικό ξεκίνημα, αλλά συνοδεύτηκε αργότερα από ποινή για πρόωρη εκκίνηση. Από τους πρώτους γύρους έγινε σαφές πως οι οδηγοί που είχαν επιλέξει τη μέση γόμα μπορούσαν να χτίσουν ρυθμό χωρίς σημαντική πτώση απόδοσης. Στα μέσα του αγώνα ο Φερστάπεν, έχοντας ανοίξει διαφορά, πραγματοποίησε το καθοριστικό του πιτ στοπ, περνώντας στη σκληρή γόμα και επιστρέφοντας στην πίστα μπροστά από τον Ράσελ. Οι δύο πιο ανθεκτικές γόμες επέτρεψαν στους οδηγούς να πιέσουν σταθερά, με τις ομάδες να καταλήγουν γρήγορα πως το μονοστάσιο ήταν η ιδανική επιλογή.

Οι οκτώ πρώτοι τερμάτισαν όλοι με σκληρή γόμα, ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ σημείωσε την καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε όσους επέλεξαν αντίστροφη στρατηγική. Ο Αντονέλι ολοκλήρωσε 48 γύρους με τη C3, δείχνοντας αξιοσημείωτη διαχείριση, όπως και ο Πιέρ Γκασλί. Ο Εστεμπάν Οκόν της Haas, με 27 γύρους στη μέση γόμα, ήταν αυτός που άντεξε περισσότερο με την συγκεκριμένη επιλογή.

Ο διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ιζόλα, τόνισε πως ο αγώνας εξελίχθηκε ακριβώς όπως είχαν υπολογίσει οι ομάδες, με τη μετάβαση από τη μέση στη σκληρή γόμα να αποτελεί την ταχύτερη επιλογή. Επισήμανε ότι η υπερθέρμανση επηρέασε ελάχιστα τα ελαστικά, κυρίως στον μπροστινό άξονα, ενώ σε σύγκριση με τις περσινές αντίστοιχες θερμοκρασίες, η φθορά ήταν σαφώς μειωμένη. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται τόσο στη βελτιωμένη κατάσταση της πίστας όσο και στο ανανεωμένο σκελετό και τις γόμες της φετινής χρονιάς, που επιτρέπουν μεγαλύτερα stint χωρίς ανάγκη διαχείρισης. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η νίκη του Φερστάπεν ανοίγει πραγματικά το παιχνίδι για το φινάλε της σεζόν, με τη μάχη σε οδηγούς και κατασκευαστές να παραμένει ανοιχτή, προσθέτοντας πως το πρωτάθλημα μοιάζει πιο απρόβλεπτο από ποτέ.

Τα στατιστικά του Λας Βέγκας

• Η διαφορά νίκης του Φερστάπεν στα 20.741 δευτερόλεπτα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Grand Prix του Λας Βέγκας.



• Ήταν η όγδοη νίκη του Φερστάπεν στις Ηνωμένες Πολιτείες (τέσσερις στο Ώστιν, δύο στο Μαϊάμι και τώρα δύο στο Λας Βέγκας).



• Ήταν η 125η θέση στο βάθρο στην καριέρα του Ολλανδού σε 231 εκκινήσεις, ενώ ήταν 8η συνεχόμενη κατάκτηση του βάθρου για αυτή τη σεζόν (το τρίτο μεγαλύτερο σερί της καριέρας του).

• Η νίκη του αυτή ήρθε στο 150ό Grand Prix της συνεργασίας Red Bull-Honda.



• Η νίκη του Φερστάπεν έβαλε τέλος σε ένα σερί επτά συνεχόμενων Grand Prix που κέρδιζε από την pole position.



• Η δεύτερη θέση για τον Ράσελ της Mercedes ήταν η ένατη θέση στο βάθρο για τη σεζόν.



• Ο Ράσελ είναι πλέον σίγουρο ότι θα τερματίσει τέταρτος στο Πρωτάθλημα Οδηγών (ισοπαλία της καλύτερης σεζόν της καριέρας του).



• Τόσο ο Πιάστρι όσο και ο Φερστάπεν βρίσκονται πλέον 24 βαθμούς πίσω από τον Νόρις στο Πρωτάθλημα Οδηγών.



• Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes ολοκλήρωσε τους τελευταίους 48 γύρους με ένα σετ σκληρών ελαστικών, κατακτώντας την τρίτη θέση.



• Ο Αντονέλι ξεκίνησε 17ος στην εκκίνηση.



• Με την 5η θέση, ο Κάρλος Σάινθ σημείωσε τους πρώτους βαθμούς της Williams σε Grand Prix από τη Σιγκαπούρη.



• Η 6η θέση για τον Ισάκ Χάτζαρ ήταν η καλύτερη επίδοση των Racing Bulls στην ιστορία τους στο Λας Βέγκας.

• Οι Νόρις και Ράσελ έφτασαν και οι δύο τα 150 Grand Prix στην καριέρα τους αυτό το Σαββατοκύριακο.



• Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren τερμάτισε εκτός πρώτης τριάδας για έκτο συνεχόμενο Grand Prix.