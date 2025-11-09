Formula 1 2025 Grand Prix Βραζιλίας: Ο Νόρις κυρίαρχος, ο Φερστάπεν από το pitlane στο βάθρο

Ο Λάντο Νόρις κυριάρχησε στο Ίντερλαγκος, κερδίζοντας το Grand Prix της Βραζιλίας (έβδομη νίκη) και αυξάνοντας τη διαφορά του στη μάχη του πρωταθλήματος από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Άντρεα Κίμι Αντονέλι σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του με δεύτερη θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε μια επική αντεπίθεση ξεκινόντας από το pitlane για να ανέβει στο podium.

Εύκολη εκκίνηση από τον Νόρις καταστροφή για τον Χάμιλτον

Από την εκκίνηση, ο Νόρις διατήρησε με άνεση την πρωτοπορία, εκμεταλλευόμενος πλήρως το καθαρό του μονοπάτι και το σταθερό ρυθμό των μεσαίων ελαστικών. Πίσω του, ο Αντονέλι εκκίνησε με μαλακά ελαστικά και πίεζε, ενώ ο Πιάστρι προσπάθησε να παραμείνει κοντά στους δύο πρώτους, επιλέγοντας πιο συντηρητική στρατηγική. Το δράμα δεν άργησε να ξεκινήσει. Στον δεύτερο γύρο, ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο βρέθηκε εκτός πίστας ύστερα από επαφή με τον Λανς Στρολ, μηδενόζοντας τις διαφορές.

Στο μεταξύ, ο Λιούις Χάμιλτον είχε μια ταραχώδη εκκίνηση. Αρχικά ακούμπησε με τον Κάρλος Σάινθ στην πρώτη στροφή και λίγο αργότερα υπολόγισε λάθος μια προσπέραση στον Φράνκο Κολαπίντο, καταστρέφοντας την εμπρός αεροτομή του και παίρνοντας ποινή πέντε δευτερολέπτων. Στην επανεκκίνηση, ο Πιάστρι προσπάθησε ένα ριψοκίνδυνο προσπέρασμα τριών μονοθεσίων πάνω σε Αντονέλι και Σαρλ Λεκλέρκ, αλλά το αποτέλεσμα ήταν χάος. Ο Πιάστρι και ο Αντονέλι ήρθαν σε επαφή, στέλνοντας τη Φεράρι του Λεκλέρκ στον τοίχο και φέρνοντας εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Πιάστρι με ποινή δέκα δευτερολέπτων για το περιστατικό.

Ο αγώνας του Φερστάπεν

Την ίδια στιγμή, ο Φερστάπεν, που είχε ξεκινήσει από τα pit, ανέβαινε ήδη στη 13η θέση και αξιοποίησε το VSC (εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας) για να αλλάξει σε μεσαία ελαστικά, ύστερα από ένα μικρό κλατάρισμα. Από εκεί και πέρα, ο Ολλανδός βρήκε ρυθμό. Μετά τις αλλαγές στο setup που έκανε το Σάββατο, η RB20 έδειξε σαφώς πιο ανταγωνιστική και ο Φερστάπεν καθάρισε τη μεσαία ζώνη με σταθερό ρυθμό.

📻 "Oh my god, man. That was stressful!"



A brilliant P2 for Kimi - his best ever result 👏👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/bAHkl7qfuF — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Καθώς ο Νόρις άνοιγε τη διαφορά του, ο Αντονέλι κρατούσε δεύτερη θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ ακολουθούσε τρίτος. Ο Φερστάπεν, με νέα μαλακά ελαστικά στο φινάλε, έγινε ξανά ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα. Πέρασε τον Ράσελ στην πρώτη στροφή του 63ου γύρου και επιτέθηκε στον Αντονέλι, χωρίς αποτέλεσμα.



Ο Νόρις πήρε έτσι την έβδομη νίκη του στη σεζόν με διαφορά δέκα δευτερολέπτων από τον Αντονέλι, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1. Ο Φερστάπεν συμπλήρωσε το βάθρο, κρατώντας ζωντανές –αν και περιορισμένες– τις ελπίδες του για πέμπτο τίτλο.

Ο Πιάστρι, παρότι προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά, δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την πέμπτη θέση, πίσω από τον Ράσελ. Ο Όλιβερ Μπέαρμαν κατέκτησε την έκτη θέση με τη Haas, δείχνοντας σταθερή πρόοδο, ενώ ο Λίαμ Λόουσον με μία στάση κράτησε την έβδομη θέση παρά την πτώση ρυθμού στο τέλος. Πίσω του τερμάτισαν οι Ιζάκ Χάτζαρ, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Πιερ Γκασλί, με τον τελευταίο να σώζει έναν πολύτιμο βαθμό για την Alpine.

Η Ferrari θέλει να ξεχάσει

Η ημέρα ήταν καταστροφική για τη Ferrari, καθώς ο Χάμιλτον εγκατέλειψε λόγω ζημιάς στο πάτωμα, κλείνοντας έναν εφιαλτικό αγώνα για την ομάδα από το Μαρανέλο.

Στη βαθμολογία, ο Νόρις προηγείται πλέον του Πιάστρι με 24 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν βρίσκεται 49 βαθμούς πίσω, με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

Τα Highlights

Νόρις: έβδομη νίκη στη σεζόν, διεύρυνση προβαδίσματος στο πρωτάθλημα

Αντονέλι: εντυπωσιακή δεύτερη θέση, πρώτο βάθρο στην καριέρα του

Φερστάπεν: εκπληκτική αντεπίθεση από το pitlane στο τρίτο σκαλί

Πιάστρι: ποινή 10 δευτερολέπτων και χαμένη ευκαιρία

Ferrari: διπλή εγκατάλειψη για Λεκλέρκ και Χάμιλτον

Μπέαρμαν: νέα δυνατή εμφάνιση για τη Haas και πολύτιμοι βαθμοί