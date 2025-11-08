Formula 1 2025 Grand Prix Βραζιλίας: Ο Νόρις κυριαρχεί στο Σάο Πάολο, ο Φερστάπεν σε κρίση

Ο Λάντο Νόρις συνεχίζει να εδραιώνει την κυριαρχία του στη μάχη του παγκόσμιου τίτλου, κατακτώντας την pole position στο Grand Prix της Βραζιλίας.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren, μετά από ένα άψογο δεύτερο γύρο στο Q3, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:09.511, αφήνοντας δεύτερο τον νεαρό Αντρέα Κίμι Αντονέλι της Mercedes, μόλις 0.174 δευτερόλεπτα πίσω. Η επιτυχία αυτή ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Νόρις είχε επεκτείνει το προβάδισμά του στη βαθμολογία κατά εννέα βαθμούς, χάρη στη νίκη του στον αγώνα Sprint. Εκεί, ο Όσκαρ Πιάστρι, είχε εγκαταλείψει θεαματικά μετά από ατύχημα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έκλεψε την τέταρτη θέση από τον Πιάστρι, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε μόλις 13ος, αδυνατώντας να προκριθεί στο Q3 με τη Ferrari. Ο Πιάστρι είχε προσωρινά την pole position μετά το πρώτο πέρασμα στο Q3, όμως δεν κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τον χρόνο του, επιτρέποντας σε Νόρις, Αντονέλι και Λεκλέρ να τον υποσκελίσουν.

Τι έγινε με τον Φερστάπεν

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας ήρθε από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός είδε τις ελπίδες του για τον τίτλο να δέχονται ισχυρό πλήγμα, αφού αποκλείστηκε στο Q1, μένοντας 16ος. Ήταν η πρώτη φορά από το Ρωσικό Grand Prix του 2021 που ο Φερστάπεν δεν προκρίθηκε στο Q2, ενώ είχε να ζήσει κάτι παρόμοιο από το 2017 στην Κίνα.

Ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος μέσω της ενδοεπικοινωνίας με την ομάδα: «Δεν έχω καθόλου πρόσφυση, μηδέν... υπέροχα». Όταν τον ρώτησαν αν μπορούν να τον βοηθήσουν, απάντησε: «Δεν ξέρω τι να πω». Μιλώντας αργότερα στο Sky Sports F1, εξήγησε: «Το μονοθέσιο ήταν παντού. Γλιστρούσε υπερβολικά, δεν μπορούσα να πιέσω. Έπρεπε να το οδηγώ υποτονικά για να μην το χάσω, και αυτό φυσικά δεν αποδίδει στις κατατακτήριες». Ο Φερστάπεν πρόσθεσε ότι η ομάδα πρέπει να αναλύσει τι πήγε στραβά, καθώς η συμπεριφορά του μονοθεσίου ήταν “ανεξήγητα κακή”. Η Red Bull γνώρισε διπλό πλήγμα, αφού και ο Γιούκι Τσουνόντα τερμάτισε τελευταίος, 19ος, μπροστά μόνο από τον Βραζιλίανο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Sauber, που δεν συμμετείχε στις κατατακτήριες μετά το σοβαρό ατύχημα του στο sprint. Το γεγονός αυτό σήμανε και το πρώτο διπλό αποκλεισμό της Red Bull από το Q1 μετά την Ιαπωνία του 2006.

Χαμόγελα στην Mercedes

Η Mercedes είχε λόγους να χαμογελά, καθώς ο 17χρονος Αντονέλι συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση, παίρνοντας τη δεύτερη θέση.

Ο Τζορτζ Ράσελ ακολούθησε στην έκτη, πίσω από τον Ισάκ Χάτζαρ της Racing Bulls, που συνέχισε τη φοβερή του ρούκι χρονιά με μια πέμπτη θέση. Ο Όλιβερ Μπέαρμαν (Haas) βρέθηκε έβδομος, μπροστά από τους Πιερ Γκασλί και Νίκο Χούλκενμπεργκ, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο ξεκινά από τη 11η θέση για την Aston Martin. Ο Χάμιλτον θα εκκινήσει από τη 12η θέση, κλείνοντας ένα ακόμη δύσκολο Σάββατο στην πρώτη του σεζόν με τη Ferrari.

Με τον Νόρις να βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική φόρμα και τον Φερστάπεν να χάνει έδαφος, η μάχη του τίτλου μοιάζει να παίρνει νέα, απρόβλεπτη τροπή.

Τα Highlights από τις κατατακτήριες δοκιμές

Pole για τον Λάντο Νόρις με 1:09.511

Οι χρόνοι των 10 πρώτων ήταν όλοι στο ίδιο δευτερόλεπτο

Ο Αντονέλι ξεκινά δεύτερος, εντυπωσιακός ο νεαρός της Mercedes

Ο Φερστάπεν αποκλείστηκε στο Q1 για πρώτη φορά από το 2021

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ: 2025 Leclerc

Η Red Bull με διπλό αποκλεισμό στο Q1 – πρώτη φορά από το 2006

Ο Πιάστρι ξεκινά τέταρτος, μετά από ένα ατύχημα στο sprint

Ο Μπορτολέτο εκτός κατατακτηρίων μετά από crash στο sprint

Ο Χάμιλτον 13ος, ο Αλόνσο 11ος, μάχη στη μέση της κατάταξης