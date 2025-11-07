Formula 1 2025 Grand Prix Βραζιλίας: Μάχη για τον τίτλο

Φτάνουμε στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς του 2025 και όλα τα βλέμματα στρέφονται στη μάχη για το στέμμα — και ειδικότερα στους τρεις βασικούς διεκδικητές: Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Με ακόμη τέσσερις αγώνες να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, και δεδομένου ότι υπάρχουν έως και 116 βαθμοί σε διεκδίκηση αν υπολογίσουμε τους αγώνες sprint και τον «κλασικό» αγώνα, κάθε βαθμός αποκτά υπερβολική σημασία.

Η πίστα στο Ίντερλαγκος (κυριολεκτικά «ανάμεσα στις λίμνες») – φιλοξενεί το São Paulo Grand Prix, όπου η ατμόσφαιρα συνδυάζει ιστορία, πάθος και ανατροπές.

Ο ρόλος του καιρού

Στο πρόγραμμα του τριημέρου πρέπει να δούμε και τον ρόλο του καιρού. Την Παρασκευή αναμένεται νεφελώδης, με την μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 24°C. Ωστόσο το Σάββατο προβλέπονται καταιγίδες — έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση — συνεπώς αναμένουμε βροχή, άνεμο και κεραυνούς. Την Κυριακή η θερμοκρασία υποχωρεί στους 19 °C και υπάρχει πιθανότητα για ελαφριά βροχόπτωση. Αυτή η αστάθεια στον καιρό συνηθίζει να αναστατώνει τα πάντα — στρατηγική αλλαγές ελαστικών, ακόμη και κόκκινη σημαία — οπότε οι ομάδες πρέπει να είναι σε ετοιμότητα.

Τι γίνεται στο πρωτάθλημα

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν και δύο από αυτούς να έχουν sprint format, η διαφορά μεταξύ των κορυφαίων είναι εξαιρετικά μικρή. Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε την ηγεσία του πρωταθλήματος (με μόλις έναν βαθμό) στο Μεξικό, κάτι που σημαίνει ότι ο Όσκαρ Πιάστρι παραμένει «ζωντανός» στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος αρκεί να μπει σε επιθετικό mode. Από την άλλη, ο Max Verstappen «ροκανίζει» τη διαφορά και πλέον βρίσκεται μόλις 36 βαθμούς πίσω από τον Νόρις. Η πίστα του Ίντερλαγκος έχει κρίνει τον τίτλο έξι φορές μέχρι σήμερα (2005‐2009, 2012).

A special day for Lewis Hamilton, getting behind-the-wheel of Ayrton Senna's McLaren MP4/5B 😍💨



⏮️ Interlagos, 2024#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/NV8Lgmn9Cd — Formula 1 (@F1) November 5, 2025

Τα στατιστικά των τριών διεκδικητών

Ο Νόρις έχει 357 βαθμούς, με 16 βάθρα και 6 νίκες, ενώ ο Piastri έχει 356 βαθμούς, 14 βάθρα και 7 νίκες. Ο Verstappen έχει 321 βαθμούς, 11 βάθρα και 5 νίκες. Η διαφορά είναι μικρή και κάθε λάθος, κάθε αποτυχία στην εκκίνηση ή στην αλλαγή ελαστικών μπορεί να μεταμορφώσει τη δυναμική του αγώνα.

Η Ιστορία και τα χαρακτηριστικά της Πίστας

Το Autódromo José Carlos Pace άνοιξε ως πίστα το 1940 και φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα F1 το 1972 ως μη‐βαθμολογούμενο, ενώ από το 1973 εντάχθηκε κανονικά στο καλεντάρι. Η αρχική έκδοση της πίστας ήταν σχεδόν διπλάσια σε μήκος. Η ανώμαλη επιφάνειά της θεωρήθηκε επικίνδυνη στην εποχή του ground-effect και η πίστα έμεινε εκτός από το 1980, όταν ο αγώνας μεταφέρθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Το 1990 επέστρεψε ανανεωμένη και μικρότερη κάτι που συνδέθηκε με την άνοδο του θρύλου Άϊρτον Σένα.

Η διαδρομή προσφέρει έντονες υψομετρικές διαφορές, γρήγορες και αργές στροφές, δυνατότητα προσπεράσεων και σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες γίνεται «λευκή κόλαση» για οδηγούς και ομάδες. Ο Σένα κέρδισε τη «σπίτι» του πίστα δύο φορές, το 1991 και το 1993.

"I don't believe it!" 📻



The emotions came pouring out after Senna's first home victory in 1991! 🇧🇷#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/MsDUJPhoc4 — Formula 1 (@F1) November 4, 2025

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες: Η διαδρομή έχει μήκος περίπου 4,3 km με 71 γύρους στον αγώνα. Το ρεκόρ γύρου κρατά ο Βαλτέρι Μπότας με 1:10.540 (2018). Ο Αλέν Πρόστ έχει τις περισσότερες νίκες εδώ (6) και ο Μίκαελ Σουμάχερ τέσσερις. Στη σύγχρονη εποχή τις περισσότερες νίκες έχουν οι Λιούις Χάμιλτον (2016, 2018, 2021), Μαξ Φερστάπεν (2019, 2023, 2024) και Τζορτζ Ράσελ (2022). Ο Σένα έχει τις περισσότερες pole με έξι (1986, 1988-1991, 1994).

Τα ελαστικά

Η φετινή επιλογή γομών ελαστικών για το Grand Prix του Σάο Πάολο παραπέμπει στο 2023, με τις γόμες C2, C3 και C4 να είναι η σκληρή, μέση και μαλακή γόμα αντίστοιχα. Η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο σκληρή από την τριάδα που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι. Πέρυσι, τα ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα δεν χρειάστηκαν στον αγώνα, αλλά όταν χρησιμοποιήθηκαν την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου, έδειξαν υψηλά επίπεδα φθοράς, καθώς και τοπική παραμόρφωση (graining), ιδιαίτερα στον πίσω άξονα.

Η πίστα είχε ξαναστρωθεί πλήρως, με άσφαλτο και η επιφάνεια είναι πολύ λεία, λιγότερο τραχιά από τα προηγούμενα χρόνια, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές ανωμαλίες στην πίστα. Εάν οι συνθήκες είναι παρόμοιες, με τις αναπόφευκτες διαφοροποιήσεις λόγω της γήρανσης της ασφάλτου, η επιλογή των πιο σκληρών γομών θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, τα οποία είναι ήδη πιο ανθεκτικά στην πτώση απόδοσης από τη γκάμα του 2024. Αυτό ίσως επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί και η μαλακή γόμα (Soft), στον αγώνα, η οποία πέρυσι χρησιμοποιήθηκε πέρυσι μόνο για τις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint.

Όπως είπε ο Φελίπε Μάσα: «Η ενέργεια στον Ίντερλαγκος είναι ηλεκτρική. Νιώθεις την ιστορία». Η πιο καλή θέση για παρακολούθηση είναι το «Σένα S» (Στροφή 1): Εκεί όπου τα τολμηρά προσπεράσματα συχνά καθορίζουν τον αγώνα.

Τα στατιστικά

Η Βραζιλία έχει δώσει 33 οδηγούς που έφτασαν στη F1· τρεις από αυτούς έγιναν πολλαπλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Ο Φελίπε Μάσα ήταν μόλις ένα βαθμό μακριά από τον τίτλο το 2008 αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Ένζο Μπορτολέτο είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που συμμετέχει στον αγώνα.

Η διοργάνωση είναι η πέμπτη φορά που ονομάζεται «São Paulo Grand Prix»· παλιότερα ήταν απλώς «Brazilian Grand Prix» αλλά διακόπηκε το 2020 λόγω πανδημίας και επέστρεψε το 2021 με τη νέα ονομασία.

Το Ίντερλαγκος είναι η μόνη πίστα που έχει φιλοξενήσει όλους τους αγώνες sprint από το 2021 και μετά — ωστόσο θα απουσιάζει από το καλεντάρι του 2026.

Τι έγινε πέρυσι

Ο περσινός αγώνας ήταν από εκείνους που θα μείνουν στην ιστορία: ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από την 17η θέση και τελικά νίκησε μέσα στη βροχή. Μόλις 15 οδηγοί τερμάτισαν, ενώ η ομάδα Alpine F1 Team κατάφερε διπλό βάθρο με τον Εστεμπαν Οκόν δεύτερο και Πιερ Γκασλί τρίτο. Η ικανότητα του Φερστάπεν να βρίσκει πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ η Red Bull Racing πήρε το ρίσκο της αλλαγής σε ενδιάμεσα ελαστικά υπό κόκκινη σημαία και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.

Ποιος μπορεί να κερδίσει;

Η Βραζιλία φαίνεται ιδανική ευκαιρία για τον Φερστάπεν να συνεχίσει την «απρόβλεπτη» πορεία του για τον τίτλο, πίσω από τους δύο οδηγούς της McLaren F1 Team. Το μονοθέσιο της Red Bull έχει κάνει σημαντικά βήματα από το καλοκαίρι και πλέον διαχειρίζεται πολύ καλύτερα τις αργές στροφές — κάτι κρίσιμο για τον Ίντερλαγκος.

Με δεδομένο ότι η βροχή είναι στο πρόγραμμα του τριημέρου, ο Verstappen έχει το know-how για μία εύκολη νίκη. Η McLaren πιθανόν να βρίσκεται κοντά, όμως αυτό το Σαββατοκύριακο ο Verstappen μπορεί να κερδίσει τόσο στο sprint όσο και στον κανονικό αγώνα.

Τα ωράρια του αγώνα (ώρα Ελλάδας)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Αγώνας Sprint 16:00 - 17:00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: Qualifying 20:00 - 21:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου Αγώνας 19:00

Με όλα αυτά τα στοιχεία, το GP Βραζιλίας προβλέπεται συναρπαστικό. Ο καιρός, η στενή διαφορά των οδηγών, το ιστορικό της πίστας και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν πρέπει να χάσεις.