Formula 1 2025: Οι πιθανότητες τίτλου για Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν

Με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και μόλις τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν 2025, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη του τίτλου ανάμεσα στον Λάντο Νόρις, τον Όσκαρ Πιάστρι και τον Μαξ Φερστάπεν.

Μετά την επιβλητική νίκη του στο Μεξικό, ο Νόρις ανέκτησε την πρωτοπορία του πρωταθλήματος και την ενίσχυσε ακόμη περισσότερο με ένα σχεδόν τέλειο Σαββατοκύριακο στο Σάο Πάολο, όπου επικράτησε τόσο στο Sprint όσο και στον αγώνα της Κυριακής. Η σταθερότητά του, αλλά και η ικανότητά του να πιέζει όταν χρειάζεται, έχουν δημιουργήσει μια δυναμική που μοιάζει ολοένα πιο δύσκολο να ανακοπεί.

Με τους βαθμούς του πλέον να φτάνουν τους 390, ο Βρετανός έχει αποκτήσει προβάδισμα 24 βαθμών από τον συναθλητή του στην McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, με τον οποίο ισοβαθμεί στις νίκες μέσα στη χρονιά, αφού και οι δύο έχουν κατακτήσει επτά Grand Prix. Πιο πίσω, ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται στους 341 βαθμούς, δηλαδή 49 πίσω από τον Νόρις, και διατηρεί ακόμη ελπίδες για έναν ακόμη τίτλο. Οι τρεις πιλότοι, αν και σε διαφορετική θέση ο καθένας, παραμένουν μέσα στη διεκδίκηση. Το ερώτημα, όμως, είναι πότε θα μπορέσει ο Νόρις να «κλειδώσει» για πρώτη φορά στην καριέρα του το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Απομένουν 83 βαθμοί διαθέσιμοι μέχρι το τέλος της χρονιάς, με την προϋπόθεση ότι κάποιος οδηγός θα κάνει το απόλυτο, κερδίζοντας όλους τους αγώνες που απομένουν και το τελευταίο Sprint στο Κατάρ. Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια για λάθη είναι περιορισμένα και οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική έκβαση.

Oscar Piastri opens up about the pressure of the Drivers' Championship battle 🗣️👀



Watch Oscar on the latest episode of Beyond The Grid, speaking before the Sao Paulo Grand Prix, over on our YouTube channel 📺#F1 — Formula 1 (@F1) November 12, 2025

Μπορεί ο Λάντο Νόρις να πανηγυρίσει τον τίτλο στο Λας Βέγκας;

Παρά τη δυναμική του, ο Νόρις δεν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Λας Βέγκας, ακόμη κι αν κερδίσει τον αγώνα και ο Πιάστρι μείνει εκτός βαθμών. Σε αυτή την περίπτωση, η διαφορά τους θα αυξανόταν στους 49 βαθμούς, αλλά θα απέμεναν ακόμη 58 διαθέσιμοι στο πρωτάθλημα, κάτι που δεν επιτρέπει τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. Αν ο Φερστάπεν τερμάτιζε δεύτερος στο ίδιο σενάριο, θα έφτανε τους 359 βαθμούς, παραμένοντας επτά πίσω από τον Πιάστρι, άρα και πάλι θα διατηρούσε θεωρητικές ελπίδες. Έτσι, το νωρίτερο σημείο όπου ο Βρετανός μπορεί να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής είναι το Sprint του Κατάρ. Αν επαναληφθεί το παραπάνω σενάριο και φτάσουν στο Κατάρ με τη διαφορά των 49 βαθμών, τότε ο Νόρις θα χρειαστεί απλώς να πάρει δύο βαθμούς περισσότερους από τον Πιάστρι στην κούρσα των 100 χιλιομέτρων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια έβδομη θέση θα ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο. Ακόμη και αν ο Φερστάπεν κατακτούσε τη νίκη στο Sprint, θα έφτανε στους 367 βαθμούς, παραμένοντας 50 πίσω από τον Νόρις και χωρίς δυνατότητα ανατροπής, αφού σε ισοβαθμία ο οδηγός της McLaren υπερισχύει στις νίκες.

Here's what Max had to say after his epic pit lane to podium race 👇#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/SgORzRJp9q — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Τα άλλα σενάρια

Υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια, τα οποία μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Για παράδειγμα, αν ο Φερστάπεν κερδίσει στο Λας Βέγκας, με τον Νόρις δεύτερο και τον Πιάστρι εκτός βαθμών, τότε η διαφορά τους θα πέσει στους 42 βαθμούς. Ακόμη κι αν ο Νόρις κέρδιζε το Sprint στο Κατάρ και οι άλλοι δύο δεν έπαιρναν βαθμούς, η διαφορά του θα σταματούσε στους 50, αριθμό που δεν εξασφαλίζει μαθηματική κατάκτηση, αφού απομένουν ακόμη δύο πλήρεις αγώνες όπου είτε ο Πιάστρι είτε ο Φερστάπεν θα μπορούσαν να φτάσουν τον Βρετανό.

Επίσης, αν ο Νόρις τερματίσει τρίτος ή χαμηλότερα στο Λας Βέγκας, ενώ ο Πιάστρι δεν βαθμολογηθεί, τότε ακόμη και με όλα τα υπόλοιπα ευνοϊκά γι’ αυτόν αποτελέσματα η μέγιστη διαφορά που μπορεί να έχει πριν το Sprint του Κατάρ δεν ξεπερνά τους 39 βαθμούς. Ακόμη και με νίκη στο Sprint, το προβάδισμά του δεν θα μπορούσε να αυξηθεί πέρα από τους 47 βαθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο τίτλος θα κρινόταν στον αγώνα της Κυριακής.

Τελικά;

Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει τρόπος ο Νόρις να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Λας Βέγκας. Το συντομότερο που μπορεί να το πετύχει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι στο Sprint του Κατάρ, εφόσον τα αποτελέσματα σταθούν υπέρ του.

