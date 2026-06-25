Φορτηγά Renault με καλύτερη απόδοση καυσίμου

Με την εισαγωγή του νέου κινητήρα DE13 R και της νέας γενιάς κιβωτίων ταχυτήτων Optidriver, η Renault Trucks αναβαθμίζει τη γραμμή μετάδοσης κίνησης των σειρών T, T High, C και K. Οι νέες τεχνολογίες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ έως και κατά 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Παράλληλα, η συμβατότητα με ανανεώσιμα καύσιμα HVO και B100, καθώς και οι βελτιώσεις στις επιδόσεις και την οδηγική άνεση, ενισχύουν περαιτέρω την αποδοτικότητα των οχημάτων.

Καθώς το λειτουργικό κόστος αυξάνεται και οι απαιτήσεις για απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών εντείνονται, οι μεταφορικές επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την επιχειρησιακή τους αποδοτικότητα. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, η Renault Trucks παρουσιάζει μια νέα γραμμή μετάδοσης κίνησης για τις σειρές T, T High, C και K, συνδυάζοντας τον νέο κινητήρα DE13 R, τη νέα γενιά κιβωτίων Optidriver και προηγμένα συστήματα προγνωστικής οδήγησης.

«Η απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών βασίζεται σε πολλαπλούς και συμπληρωματικούς άξονες δράσης. Παράλληλα με την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής μας γκάμας, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την ενεργειακή απόδοση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν από σήμερα την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO₂ και το συνολικό κόστος χρήσης. Η νέα αυτή γραμμή μετάδοσης κίνησης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής», δήλωσε ο Antoine Duclaux, Πρόεδρος της Renault Trucks.

Νέα γραμμή μετάδοσης κίνησης: υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και μεγαλύτερη οδηγική άνεση

Ο κινητήρας DE13 R διατίθεται σε εκδόσεις έως 540 ίππων με ροπή 2.800 Nm και έχει σχεδιαστεί με νέα υλικά, όπως χυτοσίδηρο υψηλής αντοχής και χυτοσίδηρο συμπαγούς γραφίτη, που εξασφαλίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενσωματώνει επίσης μια σειρά τεχνολογικών βελτιώσεων που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της καύσης και στη μείωση των ενεργειακών απωλειών. Η μέγιστη πίεση στους κυλίνδρους φτάνει πλέον τα 250 bar, ενώ το νέο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου με εξωτερική αντλία υψηλής πίεσης βελτιώνει την ακρίβεια του ψεκασμού και την απόδοση του κινητήρα.

Ο DE13 R διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό το ενισχυμένο σύστημα πέδησης κινητήρα Optibrake+, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην οδήγηση και καλύτερο έλεγχο του οχήματος, ιδιαίτερα σε διαδρομές με έντονες υψομετρικές μεταβολές. Ο κινητήρας συνδυάζεται με τη νέα γενιά κιβωτίων ταχυτήτων Optidriver, που ενσωματώνει το πιο πρόσφατο λογισμικό ελέγχου και βελτιστοποιημένες στρατηγικές αλλαγής σχέσεων. Οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται έως και 20% ταχύτερα και με ακόμη πιο ομαλό τρόπο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η νέα γραμμή μετάδοσης κίνησης αξιοποιεί επίσης τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου:

Optivision+: σύστημα προγνωστικού cruise control που χρησιμοποιεί τοπογραφικά δεδομένα και πληροφορίες οδικής σήμανσης για τη βελτιστοποίηση των αλλαγών ταχυτήτων, της επιτάχυνσης και της ταχύτητας του οχήματος ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμο

Predictive Engine Stop Start system: Σύστημα βασισμένο στο προγνωστικό cruise control, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα κατά τις φάσεις κύλισης όταν το όχημα κινείται ελεύθερα (Optiroll). Όλες οι βασικές λειτουργίες του οχήματος παραμένουν ενεργές και ο κινητήρας επανεκκινεί άμεσα όταν απαιτείταιΟι παραπάνω εξελίξεις συμπληρώνονται από αεροδυναμικές βελτιώσεις που συμβάλλουν στη μείωση της αντίστασης του αέρα και στη μέγιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων εξοικονόμησης καυσίμου.

Ανάλογα με τη χρήση, η νέα γενιά οχημάτων επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ έως και κατά 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Για ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, η Renault Trucks προσφέρει επίσης την έκδοση Smart Racer2, η οποία περιλαμβάνει το πλήρες πακέτο τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας: βελτιωμένη αεροδυναμική, Optivision+, ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης και προηγμένο προγνωστικό έλεγχο της γραμμής μετάδοσης κίνησης.

Ο κινητήρας DE13 R συμμορφώνεται με το πρότυπο εκπομπών θορύβου NNR3, συμβάλλοντας στη μείωση των επιπέδων θορύβου.

Περισσότερη άνεση στην οδήγηση

Η νέα γενιά οχημάτων φέρνει και σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα του οδηγού και στις συνθήκες διαβίωσης στο όχημα.

Η νέα γραμμή μετάδοσης κίνησης προσφέρει πιο ομαλή και αθόρυβη οδηγική εμπειρία χάρη στην άμεση απόκριση του κινητήρα DE13 R, ο οποίος αποδίδει την υψηλότερη ροπή στην αγορά για κινητήρα 540 ίππων, σε συνδυασμό με τις πιο ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.

Τα φορτηγά εξοπλίζονται επίσης με τεχνολογίες που βελτιώνουν τις καθημερινές συνθήκες οδήγησης, όπως το Smart Steering, το οποίο ενισχύει τη σταθερότητα πορείας και ενσωματώνει λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού που διατηρούν το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας και προσαρμόζουν αυτόματα την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

Με τη γκάμα μοντέλων του έτους 2027, η Renault Trucks συνεχίζει να εξελίσσει τις σειρές οχημάτων μεγάλων αποστάσεων και κατασκευών, ενισχύοντας τόσο την ευημερία των οδηγών όσο και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα των μεταφορικών εταιρειών.