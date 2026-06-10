Το Renault Trucks D κατακτά τη διάκριση CitySafe

Το Renault Trucks D, ένα όχημα ειδικά σχεδιασμένο για διανομές, απέσπασε βαθμολογία 4 αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP για το 2026. Το πρόγραμμα αξιολόγησης, που αποτελεί το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις επιδόσεις ασφάλειας των οχημάτων, δημοσίευσε τα αποτελέσματα της τελευταίας του εκστρατείας αξιολόγησης που επικεντρώνεται στα φορτηγά βαρέος τύπου. Παράλληλα, το Renault Trucks D έλαβε και τη διάκριση CitySafe, η οποία αναγνωρίζει τα ασφαλέστερα οχήματα για αστική χρήση και για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Είναι η πρώτη φορά που το Renault Trucks D υποβάλλεται σε αξιολόγηση από τον Euro NCAP και πέτυχε αμέσως μια ισχυρή βαθμολογία 4 αστέρων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ασφαλείας που διαθέτει. Ο ανεξάρτητος οργανισμός οδικής ασφάλειας υπογράμμισε ιδιαίτερα την ποιότητα των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και αποφυγής συγκρούσεων που είναι εξοπλισμένα στο Renault Trucks D.

Συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για αστικό περιβάλλον

Ο Euro NCAP ξεχώρισε ιδιαίτερα την ορατότητα που προσφέρει στον οδηγό και συγκεκριμένα:

Την προαιρετική πόρτα συνοδηγού με χαμηλότερο παράθυρο ορατότητας, η οποία βελτιώνει το άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Τα προηγμένα συστήματα έμμεσης ορατότητας, όπως η προαιρετική πανοραμική κάμερα και η κάμερα στην πλευρά του συνοδηγού.

Χαρακτηριστικά που συμβάλλουν σε μια πιο άνετη και ξεκούραστη οδηγική εμπειρία:

Σύστημα προειδοποίησης απόστασης, το οποίο ειδοποιεί όταν το φορτηγό βρίσκεται πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα.

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας, όπως το Adaptive Cruise Control (ACC) και το Advanced Emergency Braking System (AEB).

Σύμφωνα με τον Euro NCAP, «τα συστήματα ACC και AEB αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση οπίσθιων συγκρούσεων με άλλα οχήματα. Το AEB παρουσίασε επίσης πολύ καλή απόδοση σε μετωπικές συγκρούσεις με πεζούς και ποδηλάτες». Επιπλέον, μια πρόσφατη αναβάθμιση διασφαλίζει ότι το σύστημα AEB επανενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά σε περίπτωση απενεργοποίησής του, προσφέροντας έτσι συνεχή προστασία τόσο στον οδηγό όσο και στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η συνολική βαθμολογία ασφαλούς οδήγησης του Renault Trucks D ανήλθε στο 75%, με επιμέρους επίδοση 59% στον τομέα της αποφυγής συγκρούσεων και 80% στα συστήματα που ενεργοποιούνται μετά από ατύχημα.



Το ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ασφαλείας του Renault Trucks D του χάρισε επίσης τη διάκριση CitySafe. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι το όχημα συγκαταλέγεται μεταξύ των ασφαλέστερων επιλογών για αστικές μεταφορές, προσφέροντας υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο στους οδηγούς όσο και στους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως πεζούς και ποδηλάτες.