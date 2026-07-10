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Φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα - Ήχησε το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής (10/7) σε αύλειο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά παρουσιάζει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

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