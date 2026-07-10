Φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στη Λάρισα - Ήχησε το 112

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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής (10/7) σε αύλειο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ομορφοχώρι Λάρισας pic.twitter.com/qVr7OtXyEW — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά παρουσιάζει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή τους.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.