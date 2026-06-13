Φωτιά στα Γεράνεια Όρη - Καίει σε δυσπρόσιτο σημείο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:15 σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το korinthostv, η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από πτώση κεραυνού.