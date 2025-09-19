Φρένο στην ελληνική εξάπλωση: Ουγγρικό βέτο στην Hellenic Dairies για την Alföldi Tej

Η ελληνική Hellenic Dairies (Ελληνικά Γαλακτομεία) ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε μια ακόμη σημαντική κίνηση εξωστρέφειας: την εξαγορά της ουγγρικής Alföldi Tej Kft. με σχέδιο εκσυγχρονισμού και στήριξης της εγχώριας παραγωγής. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters μπλόκαρε τη συμφωνία, επικαλούμενη λόγους «προστασίας της εθνικής ασφάλειας τροφίμων».

Ποια είναι η Alföldi Tej Kft.

Η Alföldi Tej είναι ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» της ουγγρικής αγοράς:

Εδρεύει στη Székesfehérvár και ιδρύθηκε το 2003.

Διαχειρίζεται σχεδόν 20% της αγοράς νωπού γάλακτος της χώρας.

Απασχολεί πάνω από 700 εργαζόμενους και επεξεργάζεται 270 εκατ. λίτρα γάλα τον χρόνο.

Παρά το μέγεθός της, καταγράφει ζημιές από το 2021, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη.

Τα σχέδια της Hellenic Dairies

Η ελληνική εταιρεία είχε έτοιμο ένα φιλόδοξο πλάνο:

Διατήρηση της εγχώριας παραγωγής στην Ουγγαρία, χωρίς εξαγωγή πρώτης ύλης.

Εμπλουτισμός χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα.

Στήριξη των γαλακτοπαραγωγών με σταθερές συνεργασίες.

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για πλήρη αναβάθμιση.

Η πρόταση είχε γίνει δεκτή από τους μετόχους και είχε υποβληθεί στις αρχές με λεπτομερές business plan. Όμως, το ουγγρικό κράτος έβαλε φρένο.

O Όρμπαν και το «τείχος» στις ξένες επενδύσεις

Το σκεπτικό της Βουδαπέστης είναι σαφές: «οι στρατηγικές επιχειρήσεις μένουν σε ουγγρικά χέρια». Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ξένη εξαγορά θα οδηγούσε σε ακριβότερα προϊόντα και εξαγωγή πρώτης ύλης. Στην πραγματικότητα, όμως, η Alföldi Tej παραμένει ζημιογόνα και η απόρριψη της ελληνικής πρότασης αφήνει την εταιρεία εγκλωβισμένη στα προβλήματά της.

Ο Όρμπαν εμφανίζεται ως προστάτης της εθνικής παραγωγής, αλλά η απόφαση έχει και πολιτικό φορτίο:

Ενισχύει το αφήγημα της «οικονομικής κυριαρχίας» ενόψει εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

Στέλνει μήνυμα αποτροπής σε άλλους ξένους επενδυτές.

Όμως, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα: μπορεί η Ουγγαρία να στηρίξει μόνη της μια βιομηχανία που χάνει χρήματα τρία χρόνια στη σειρά;

Το τίμημα

Για την Hellenic Dairies, το μπλόκο σημαίνει ανακοπή της δυναμικής εξάπλωσης στην Ανατολική Ευρώπη. Για την Ουγγαρία, σημαίνει διατήρηση του ελέγχου αλλά με οικονομικό κόστος, καθώς η Alföldi Tej δεν έχει μέχρι σήμερα βρει τρόπο να επιστρέψει στην κερδοφορία.

Στο τέλος της ημέρας, η κίνηση Όρμπαν μοιάζει περισσότερο με πολιτική επίδειξη δύναμης παρά με οικονομικά ρεαλιστική απόφαση. Η αγορά θα δείξει αν η «προστασία» αυτή θα σώσει ή θα αποδυναμώσει τελικά τον γαλακτοκομικό κλάδο της Ουγγαρίας.