Φρίκη: «Αστέρι» της αναισθησιολογίας στη Γαλλία σε δίκη για δηλητηρίαση 30 ασθενών - Οι 12 πέθαναν

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση ενός αναισθησιολόγου, ο οποίος κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκόπιμα 30 ασθενείς, παιδιά και ενήλικες ηλικίας από 4 μέχρι 89 ετών, εκ των οποίων οι 12 έχασαν τη ζωή τους.

Ο 53χρονος Φρεντερίκ Πεσιέ εργαζόταν σε δύο κλινικές στην ανατολική πόλη Μπεζανσόν όταν ασθενείς που βρέθηκαν υπό την φροντίδα του υπέστησαν καρδιακή ανακοπή υπό ύποπτες συνθήκες, την περίοδο μεταξύ 2008 και 2017. Δώδεκα εξ αυτών δεν επανήλθαν.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Πεσιέ, ο οποίος προηγουμένως θεωρούταν από συναδέλφους του «αστέρι» της αναισθησιολογίας, κατηγορείται ότι προκαλούσε καρδιακές προσβολές στα θύματά του, με αρρωστημένα κίνητρα. Μέσα από αυτό που προκαλούσε στους ασθενείς του, φέρεται ότι ήθελε να επιδεικνύει τις ικανότητές του στην αναζωογόνηση και να δυσφημεί τους συναδέλφους του.

🚨 AFFAIRE FRÉDÉRIC PÉCHIER – ON VOUS EXPLIQUE TOUT 👇🏼 #Fredericpechier pic.twitter.com/xRTOwf8hFR — EOW (@EOW44) September 8, 2025

Ειδικότερα, ο Πεσιέ φέρεται να παραποιούσε διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χορηγούνταν στους ασθενείς, προκειμένου να δημιουρεί επείγουσες καταστάσεις στο χειρουργείο και να παρεμβαίνει ο ίδιος ως «ήρωας». Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας των Αρχών, εξετάστηκαν περισσότερες από 70 αναφορές για «σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα», ιατρική ορολογία για απροσδόκητες επιπλοκές ή θανάτους μεταξύ ασθενών.

«Άνευ προηγουμένου στη γαλλική νομική ιστορία»

Το νεότερο σε ηλικία θύμα του Πεσιέ φέρεται να ήταν ένα 4χρονο παιδί που ονομαζόταν Τέντι και επέζησε από δύο καρδιακές ανακοπές κατά τη διάρκεια μιας συνήθους επέμβασης αμυγδαλών το 2016. Το γηραιότερο θύμα του γιατρού φέρεται να ήταν 89 ετών.

Η δίκη του 53χρονου, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα (8/9), έρχεται μετά από μια οκταετή έρευνα που άφησε άναυδη την ιατρική κοινότητα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και αποδίδει τους θανάτους των ασθενών σε «ιατρικά λάθη» συναδέλφων του.

Ο Πεσιέ αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί. Προς το παρόν δεν βρίσκεται υπό κράτηση, αλλά υπό δικαστική επιτήρηση, μια εναλλακτική λύση στην προφυλάκιση. Από το 2017 δεν ασκεί το επάγγελμα του γιατρού, παρ’ όλο που το 2023 είχε άδεια να το κάνει με την προϋπόθεση να μην έρχεται σε επαφή με ασθενείς.

Από την πλευρά του, ο εισαγγελέας Étienne Manteaux, δήλωσε ότι η υπόθεση είναι «άνευ προηγουμένου στην γαλλική νομική ιστορία».