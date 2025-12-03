Φρίκη στα Εμιράτα: Βασάνισαν ζευγάρι Ρώσων μέχρι θανάτου για 430 εκ. ευρώ από κρυπτονομίσματα

Φρίκη προκαλεί ο βασανισμός ενός ζευγαριού μέχρι θανάτου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι απαγωγείς τους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα 380 εκατομμύρια λίρες περιουσία που διέθεταν τα θύματα από κρυπτονομίσματα.

Ο Ρόμαν Νόβακ και η σύζυγός του Άννα, από τη Ρωσία, εξαφανίστηκαν στις 2 Οκτωβρίου στο τουριστικό θέρετρο Χάτα, περίπου 128 χιλιόμετρα από το Ντουμπάι, όταν παρασύρθηκαν από εγκληματίες που παρίσταναν τους επενδυτές.

Η αστυνομία εντόπισε τελικά τα οστά του ζευγαριού κατά τη διάρκεια μίας έρευνας μεγάλης κλίμακας σε αμμώδη έκταση κοντά στα σύνορα με το Ομάν.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τον εφιάλτη που βίωσε το ζευγάρι κατά την απαγωγή του. Οι δυο τους φέρονται να βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, ο ένας μπροστά στον άλλον, καθώς οι απαγωγείς τους προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ψηφιακά τους πορτοφόλια για κρυπτονομίσματα.

Ο σοκαριστικός θάνατος

Εκτιμάται ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε στη Χάτα από τον προσωπικό του οδηγό, προτού επιβιβαστεί σε άλλο όχημα για το υπόλοιπο του ταξιδιού. Στη συνέχεια, ο Νόβακ έστειλε μήνυμα στις επαφές του από το τηλέφωνό του, λέγοντάς τους ότι είχε «κολλήσει στα βουνά στα σύνορα με το Ομάν» και χρειαζόταν επειγόντως 152.000 λίρες. Οι Αρχές λένε ότι η επαφή με το ζευγάρι χάθηκε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όταν οι δράστες κατάφεραν να βρουν πρόσβαση στους κωδικούς, διαπίστωσαν ότι τα πορτοφόλια ήταν άδεια. Στη συνέχεια, οι απαγωγείς έβαλαν τα σώματα των θυμάτων τους σε βαριές σακούλες πολυαιθυλενίου και χρησιμοποίησαν διαλύτες βιομηχανικής ισχύος για να επιταχύνουν την αποσύνθεση και να καταστρέψουν τα ίχνη DNA.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού συγγενείς ειδοποίησαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί και εκτιμάται ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής.

Η απάτη με τα κρυπτονομίσματα

Ο Ρόμαν Νόβακ, ο οποίος το 2020 καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία για απάτη μεγάλης κλίμακας, μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφού του χορηγήθηκε αναστολή.

Εκεί λάνσαρε μια εφαρμογή κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Fintopio, για την οποία φέρεται να προσέλκυσε επενδύσεις ύψους 380 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 433,2 εκατομμύρια ευρώ), προτού κατηγορηθεί για απάτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσό αυτό είναι που βρέθηκε στο «στόχαστρο» των απαγωγέων.

Το βίντεο των συλλήψεων και το εγκληματικό δίκτυο

«Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι δολοφόνοι είχαν συνεργούς που βοήθησαν στην οργάνωση της απαγωγής. Νοίκιασαν αυτοκίνητα και χώρους όπου τα δύο θύματα κρατούνταν με τη βία. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες απέσπασαν τα μαχαίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, αφήνοντάς τα σε διαφορετικά Εμιράτα», τόνισε η Σβετλάνα Πετρένκο από τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Τρεις Ρώσοι πολίτες συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως ύποπτοι για άμεση εμπλοκή στην απαγωγή και στις δολοφονίες. Πρόκειται για τους πρώην αστυνομικούς Κονσταντίν Σαχτ, Γιούρι Σαρίποφ και Βλαντιμίρ Νταλέκιν.

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο, τρεις ύποπτοι φαίνονται να συλλαμβάνονται από βαριά οπλισμένους αστυνομικούς στην Αγία Πετρούπολη και στις περιοχές Σταυρούπολης και Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Ο Σαρίποφ και ο Νταλέκιν δήλωσαν ένοχοι, ενώ ο Σαχτ αρνείται τις κατηγορίες. Και οι τρεις έχουν προφυλακιστεί, καθώς η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη Ρωσία όσο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το κίνητρο πιστεύεται ότι είναι αποκλειστικά οικονομικό, συνδεόμενο με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Νόβακ στα κρυπτονομίσματα και τα τεράστια ποσά που φέρεται να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Πριν από την εξαφάνισή του, ο Νόβακ βρισκόταν υπό έρευνα για την φερόμενη κλοπή 38 εκατομμυρίων λιρών από επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Φέρεται να είχε παρουσιάσει τις συναλλαγές του μαζί τους με το πρόσχημα της ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Καλλιεργούσε επίσης φήμες για τη σύνδεσή του με πλούσιους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Πάβελ Ντούροφ, του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη του Telegram. Το ζευγάρι ήταν γνωστό για τον πολυτελή τρόπο ζωής του.