Φρίκη στο Λονδίνο: Νηπιαγωγός ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά 26 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης νηπίων από έναν εργαζόμενο σε παιδικό σταθμό στο Βόρειο Λονδίνο ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο 45χρονος Βίνσεντ Τσαν εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Γουντ Γκριν, όπου δήλωσε ένοχος για 26 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης με διείσδυση, της σεξουαλικής επίθεσης με άγγιγμα και της δημιουργίας άσεμνων εικόνων που απεικονίζουν την πιο σοβαρή κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που βρίσκονταν υπό την εποπτεία του.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από γονέα ενός παιδιού με την Μητροπολιτική Αστυνομία να χαρακτηρίζει την υπόθεση «μια από τις πιο περίπλοκες και οδυνηρές» που έχει καταγραφεί.

Σύμφωνα με το BBC, η ετυμηγορία του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα του Ιανουαρίου.

Ο ντετέκτιβ Λιούις Μπάσφορντ, επικεφαλής της έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι τα αδικήματα προκάλεσαν «σοκ και αμηχανία».

Το χρονικό της φρικτής υπόθεσης

Ο Τσαν ξεκίνησε να εργάζεται στο παιδικό σταθμό το 2017 και ανέλαβε διάφορους ρόλους, όπως ειδικός σε θέματα τέχνης, υπεύθυνος δωματίου και νοσηλευτής.

Από τη διοίκηση του βρεφονηπιακού, του είχε ανατεθεί η φροντίδα παιδιών ηλικίας μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι άρχισαν να υποπτεύονται τον 45χρονο καθώς εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί τα παιδιά ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να παραποιήσει τα στοιχεία και να αποπλανήσιε τις Αρχές.

Μέλη των οικογενειών πολλών θυμάτων κάθισαν στο εδώλιο καθώς απαγγέλλονταν οι κατηγορίες, με αρκετούς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για τη φρίκη που έζησαν τα παιδιά τους.