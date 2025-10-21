Γαλλία: Βίντεο σοκ με Αλγερινή που σκότωσε 12χρονη με 38 μαχαιριές και έβαλε τη σορό της σε βαλίτσα

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την Αλγερινή που φέρεται να δολοφόνησε με περισσότερες από 38 μαχαιριές τη 12χρονη μαθήτρια Λόλα Νταβιέ τον Οκτώβριο του 2022 στη Γαλλία.

Οι Αρχές έχουν κατονομάσει την 27χρονη Νταμπία Μπενκιρέντ ως τη δολοφόνο της ανήλικης την οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, βίασε, και στη συνέχεια μαχαίρωσε πριν τελικά πνίξει. Τα κίνητρα της 27χρονης εντοπίζονται σε μια κόντρα που είχε με τη μητέρα της μαθήτριας την οποία ήθελε να εκδικηθεί.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien τα οποία εξασφάλισε από κάμερες ασφαλείας ενός εστιατορίου, η Μπενκιρέντ πήγε σε καφετέρια, λίγη ώρα μετά το φρικιαστικό έγκλημα, κουβαλώντας μια βαλίτσα στην οποία έχει τοποθετήσει τη σορό του παιδιού.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η 27χρονη ανοίγει τη βαλίτσα και δείχνει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα πριν την αφήσει και τελικά την βρει ένας άστεγος.

Σημειώνεται ότι οι γαλλικές αρχές έχουν εκδώσει διαταγή απέλαση της 27χρονης από την Αλγερία.

Πώς έγινε το σοκαριστικό έγκλημα

Η 12χρονη Νταβιέτ είχε περπατήσει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σχολείο και έφτασε στο σπίτι της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου οι γονείς της ήταν οι θυρωροί του κτιρίου, λίγο μετά τις 3 μ.μ. την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Η κάμερα του κτιρίου κατέγραψε την Μπενκιρέντ, η οποία ήταν άστεγη και άνεργη αλλά διέμενε στο διαμέρισμα της αδερφής της στο κτίριο, να συναντά τη Λόλα λίγο μετά τις 3 μ.μ. μπροστά από το κτίριο.

Meurtre de Lola : le procès de Dahbia Benkired s’ouvre demain devant les assises de Paris. Jugée pour meurtre et viol avec tortures et actes de barbarie, elle encourt la perpétuité. Le Nouveau Détective sera présent pour pour faire vivre les temps forts de cette audience. À… pic.twitter.com/ruOjATbSwP — Le Nouveau Détective (@MagDetective) October 16, 2025

Οι γονείς της Νταβιέτ σήμαναν συναγερμό όταν η κόρη τους δεν έφτασε σπίτι. Μιάμιση ώρα αργότερα, η Μπενκιρέντ βιντεοσκοπήθηκε στον διάδρομο εισόδου του κτιρίου περιτριγυρισμένη από βαλίτσες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μπαούλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, η 27χρονη, η οποία λέγεται ότι έδωσε συγκεχυμένες αφηγήσεις για το τι συνέβη, εξετάστηκε από αρκετούς ψυχιάτρους και ψυχολόγους, αλλά κρίθηκε ότι μπορούσε να δικαστεί. Κρατείται στις φυλακές Φρεσν, νότια του Παρισιού, τα τελευταία τρία χρόνια.