Fritz!Box 5690 Modem Router + Fritz!Mesh Set 1700, ένα ιδανικό σετ δικτύωσης για το σπίτι

Το Fritz!Box 5690 είναι ένα modem router σχεδιασμένο για χρήστες που θέλουν να «στρώσουν» μια σταθερή, γρήγορη και εύχρηστη βάση για όλο το οικιακό τους δίκτυο. «Χτίζει» γύρω του ένα πλήρες οικοσύστημα με τα Fritz!Mesh Set 1700, ώστε το Wi-Fi να φτάνει πραγματικά σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς προβλήματα.



Τι είναι το Fritz!Box 5690 και σε ποιον απευθύνεται

Το Fritz!Box 5690 είναι ένα σύγχρονο modem router που αναλαμβάνει να φέρει στο σπίτι internet μέσω γραμμής τηλεφώνου ή οπτικής ίνας και να το μοιράσει σε όλες τις συσκευές, είτε μέσω καλωδίου, είτε ασύρματα. Απευθύνεται σε mainstream κοινό και η φιλοσοφία του είναι «όλα σε ένα»: ένα κουτί που συνδυάζει modem, router, τηλεφωνικό κέντρο και βάση για δίκτυο mesh, ώστε να μην χρειάζεται ο κάτοχός του διαφορετικές συσκευές για κάθε ανάγκη.

Σταθερότητα και κάλυψη στο καθημερινό Wi-Fi

Στον πυρήνα του, το Fritz!Box 5690 δίνει έμφαση στη σταθερότητα του Wi-Fi και στην κάλυψη, όχι μόνο στα θεωρητικά Mbps. Υποστηρίζει σύγχρονα ασύρματα πρότυπα διπλής ζώνης (2.4 και 5 GHz), ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα παλιότερες και νεότερες συσκευές χωρίς να «μπουκώνει» το δίκτυο. Αυτό οδηγεί σε λιγότερα κολλήματα στο streaming ποιότητας ακόμη και 4K, πιο ομαλό online gaming και σταθερές βιντεοκλήσεις, ακόμη και όταν στο δίκτυο είναι συνδεδεμένες πολλές συσκευές. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες QoS και η έξυπνη διαχείριση κίνησης φροντίζουν ώστε σημαντικές εφαρμογές -όπως τηλεργασία ή τηλεδιάσκεψη- να έχουν προτεραιότητα έναντι λιγότερο κρίσιμων.



Fritz!Mesh Set 1700: επεκτείνοντας το Wi-Fi σε όλο το σπίτι

Εκεί που ξεχωρίζει η λύση της AVM είναι στο πώς συνεργάζεται το Fritz!Box 5690 με το Fritz!Mesh Set 1700. Τα Fritz!Mesh 1700 είναι επιπλέον σημεία πρόσβασης (access points) που συνδέονται με το modem router και δημιουργούν ένα ενιαίο δίκτυο Wi-Fi. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να καλύψει εύκολα μεγάλα σπίτια, διώροφες κατοικίες ή χώρους με πολλά εμπόδια (τοίχους, πόρτες, σκάλες), χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει δίκτυο όσο κινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Οι συσκευές συνδέονται αυτόματα στο πιο δυνατό σημείο, κάνοντας τη μετάβαση σχεδόν… αόρατη για τον χρήστη.



Πρακτικά οφέλη για τον καθημερινό χρήστη

Για τον μέσο χρήστη, το σημαντικό δεν είναι οι τεχνικοί όροι, αλλά το τι αλλάζει στην καθημερινή χρήση. Με ένα Fritz!Box 5690 και Fritz!Mesh Set 1700 τα «νεκρά» σημεία Wi-Fi μπορούν να εξαφανιστούν, οι γονείς μπορούν να ησυχάσουν ότι τα παιδιά δεν θα χάνουν σύνδεση στο online μάθημα ή στο gaming όταν απομακρύνονται από το σαλόνι, η τηλεργασία γίνεται πιο αξιόπιστη και οι smart συσκευές (κάμερες ασφαλείας, θερμοστάτες, φωτιστικά) παραμένουν μόνιμα online. Παράλληλα, το περιβάλλον ρυθμίσεων προσφέρεται σε απλή μορφή μέσω web interface και εφαρμογής, ώστε ακόμη και λιγότερο έμπειροι χρήστες να μπορούν να αλλάξουν κωδικούς, να ρυθμίσουν δίκτυα καλεσμένων ή να θέσουν περιορισμούς στη χρήση internet για συγκεκριμένες συσκευές.



Όλα σε ένα, με προοπτική για το μέλλον

Συνδυάζοντας modem, router, τηλεφωνικές λειτουργίες και mesh υποστήριξη, το Fritz!Box 5690 λειτουργεί ως κεντρική «βάση» για ένα σπίτι που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακό. Τα Fritz!Mesh Set 1700 προσθέτουν την ευελιξία της επέκτασης, επιτρέποντας στον χρήστη να ξεκινήσει με ένα απλό setup και να το μεγαλώσει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου ή της οικογένειας.