Η TP-Link φέρνει στην αγορά ένα από τα κορυφαία gaming router της

Το TP-Link BE9300 Tri-Band Wi Fi 7 Gaming Router (Archer GE550) είναι μια πρόταση καθαρά προσανατολισμένη στο high end gaming, με Wi-Fi 7, τριπλή ζώνη λειτουργίας και συνδεσιμότητα multi gigabit, σχεδιασμένη για όσους θέλουν σταθερό ping και μέγιστη ταχύτητα σε απαιτητικά σενάρια παιχνιδιών.

Wi-Fi 7 και τριπλή ζώνη για «σκληρό» gaming

Ο Archer GE550 αξιοποιεί το νέο πρότυπο Wi-Fi 7 (802.11be) και λειτουργεί ταυτόχρονα στις μπάντες 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz, προσφέροντας συνδυαστικές ταχύτητες έως 9,22 Gbps (574 Mbps στα 2,4 GHz, 2882 Mbps στα 5 GHz και 5764 Mbps στα 6 GHz). Η υποστήριξη 320 MHz εύρους καναλιού στο φάσμα των 6 GHz και 4K QAM αυξάνει την χωρητικότητα και μειώνει την καθυστέρηση, κάτι που γίνεται κρίσιμο σε online competitive τίτλους, εμπειρίες VR/AR και 4K/8K streaming. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό Multi Link Operation (MLO) επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση 5 GHz και 6 GHz για πιο σταθερές συνδέσεις και αποτελεσματικότερες μεταφορές δεδομένων.



Multi gigabit θύρες και game acceleration

Σε επίπεδο ενσύρματης συνδεσιμότητας, ο BE9300 προσφέρει μία θύρα 5 Gbps WAN, μία 5 Gbps LAN και τρεις 2,5 Gbps LAN, σπάζοντας πρακτικά το «φράγμα» του 1 Gbps για gaming PC, κονσόλες και NAS. Το Game Center περιλαμβάνει Game Acceleration (QoS για game apps, gaming port για προτεραιοποίηση συσκευών, GPN για game servers), ώστε η κίνηση του gaming traffic να έχει προτεραιότητα απέναντι σε streaming και λοιπές χρήσεις του δικτύου. Παράλληλα, το ειδικό Game Panel προσφέρει real time εικόνα για την κατάσταση του δικτύου, την απόδοση του router, τις ρυθμίσεις RGB και τα games.



Σχεδίαση, κάλυψη και ασφάλεια

Το router διαθέτει τέσσερις εσωτερικές κεραίες για ισχυρή κάλυψη σε όλο το σπίτι, ενώ το σύστημα ψύξης με μεγάλες ψύκτρες και ειδικές γρίλιες κρατά σταθερή απόδοση ακόμη και σε πολύωρα sessions. Η σχεδίαση είναι αρκετά κοντά στο στιλ των gamers με σασί που θυμίζει ηφαίστειο και RGB φωτισμό με πολλαπλά εφέ, δίνοντας και ξεχωριστή ταυτότητα στο setup. Σε επίπεδο ασφάλειας, υποστηρίζει WPA3, SPI firewall, HomeShield με Intrusion Prevention, προστασία DDoS, Malicious Site Blocker και εξελιγμένες ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, συνδυάζοντας το gaming με πλήρη κάλυψη για όλη την οικογένεια.



Γιατί αξίζει να το αγοράσει κανείς

Το BE9300 Archer GE550 αξίζει την προσοχή όσων φτιάχνουν σοβαρό gaming ή streaming setup: προσφέρει Wi Fi 7 με τριπλή ζώνη και τεράστιο περιθώριο εξέλιξης και υποστήριξης για τα επόμενα χρόνια, multi gigabit θύρες για ενσύρματα συστήματα, και στοχευμένες λειτουργίες με έμφαση στο gaming (Game Acceleration, Game Panel, dedicated 5 GHz gaming band) που μειώνουν το ping σε πραγματικά σενάρια χρήσης.

Τέλος, η συμβατότητα με το EasyMesh επιτρέπει επέκταση σε ευρύτερα συστήματα δικτύωσης χωρίς αλλαγή router, ενώ η ισχυρή ασφάλεια μέσω του HomeShield κάνει το προϊόν ελκυστικό όχι μόνο για power users, αλλά και για οικογένειες που θέλουν γρήγορο και ασφαλές δίκτυο για όλους.