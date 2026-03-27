Αυξάνεται η τιμή σε όλες τις κονσόλες PS5

Σύμφωνα με τον Γάλλο insider GyoJvfr που δραστηριοποιείται στο χώρο των videogames και της τεχνολογίας, η Sony ετοιμάζει σημαντική αύξηση τιμών σε ολόκληρη την οικογένεια συστημάτων Playstation, συμπεριλαμβανομένων των PS5 Slim, PS5 Pro και PS Portal.



Οι ανατιμήσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το PS5 Slim Disc Edition θα φτάσει τα €649.99, το PS5 Pro τα €899.99 και το PS Portal τα €249.99, ενώ το PS5 Slim Digital Edition μπορεί να ανέβει και στα €599. Για λόγους σύγκρισης, δείτε πως αλλάζουν τα δεδομένα στις τιμές των προϊόντων PlayStation.



Κονσόλα PS5 Slim Digital

Τρέχουσα τιμή: €449,99

Νέα τιμή: €549,99

Αύξηση: €100 (+22,2%)



Κονσόλα PS5 Slim (με Blu-ray drive)

Τρέχουσα τιμή: €549,99

Νέα τιμή: €649,99

Αύξηση: €100 (+18,2%)



Κονσόλα PS5 Pro

Τρέχουσα τιμή: €799,99

Νέα τιμή: €899,99

Αύξηση: €100 (+12,5%)



Περιφερειακό PS Portal

Τρέχουσα τιμή: €219,99

Νέα τιμή: €249,99

Αύξηση: €30 (+13,6%)



Ιστορικό ανατιμήσεων

Η PS5 έχει δει μέχρι και σήμερα δύο αυξήσεις τιμής. Τον Αύγουστο του 2022 η Sony ανέβασε την τιμή πώλησης της κονσόλας (με και χωρίς Blu-ray drive) κατά 50 ευρώ, ενώ και τον Απρίλιο του 2025 είδαμε μια αύξηση 50 ευρώ στο PS5 Slim Digital, λόγω πληθωρισμού και διακυμάνσεων στις τιμές συναλλάγματος.



Τι ισχύει για την Ελλάδα

Το Flash.gr επιβεβαίωσε με πηγές του στο λιανεμπόριο ότι οι τιμές του PS5 θα αλλάξουν και στη χώρα μας. Ωστόσο, λόγω του μεγαλύτερου ΦΠΑ σε σχέση με άλλες αγορές, όλοι είναι σε στάση αναμονής για το πόσο θα καταλήξουν να πωλούνται το επόμενο διάστημα οι κονσόλες της Sony. Με δεδομένο ότι το οικονομικό έτος της ιαπωνικής εταιρείας «κλείνει» στις 31 Μαρτίου, δεν είναι απίθανο οι νέες τιμές να ισχύσουν από την Τετάρτη 1 Απριλίου, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως τα καταστήματα λιανικής θα σπεύσουν να «τρέξουν» και προσφορές για όσους μάθουν τα νέα και αποφασίσουν να κινηθούν άμεσα προς την αγορά ενός οικιακού συστήματος ψυχαγωγίας.