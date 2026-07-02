Το PlayStation βάζει τέλος στα παιχνίδια σε μορφή δίσκου από το 2028

Η Sony βάζει επίσημα τέλος στα φυσικά δισκάκια για το PlayStation, επιβεβαιώνοντας ότι από το 2028 και μετά όλα τα νέα παιχνίδια θα κυκλοφορούν αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, σε μια κίνηση που αλλάζει σελίδα για ολόκληρο το οικοσύστημα της πλατφόρμας. Η απόφαση αυτή δεν έρχεται από το πουθενά, αλλά «κουμπώνει» πάνω στη ραγδαία άνοδο των ψηφιακών πωλήσεων τα τελευταία χρόνια και στη γενικότερη στροφή της αγοράς μακριά από τα φυσικά αποθηκευτικά μέσα.



Τέλος τα δισκάκια από τον Ιανουάριο 2028

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τον Ιανουάριο του 2028 η παραγωγή φυσικών δίσκων για νέα παιχνίδια σε κονσόλες PlayStation σταματά οριστικά, σηματοδοτώντας την πλήρη μετάβαση στο μοντέλο κατεβάσματος ψηφιακών εκδόσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικές κυκλοφορίες θα διατίθενται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή μέσω του PlayStation Store ή στη λιανική ως κωδικοί εξαργύρωσης, χωρίς Blu-ray δίσκο μέσα στο κουτί. Τα ήδη διαθέσιμα παιχνίδια σε μορφή δίσκου, όπως και όσοι τίτλοι προλάβουν να κυκλοφορήσουν φυσικά πριν από τις αρχές του 2028, θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται κανονικά σε κονσόλες με οπτικό drive, χωρίς αλλαγές στη λειτουργία τους.

Important updates:



News on physical discs for new games - https://t.co/BzZODXdWGY



News on PlayStation Store on PS3 and PS Vita - https://t.co/ev3mN6wj14 pic.twitter.com/PWXTZGHAh6 — PlayStation (@PlayStation) July 1, 2026

Γιατί η Sony γυρίζει πλήρως στο digital

Η Sony παρουσιάζει την κίνηση αυτή ως φυσική εξέλιξη, επικαλούμενη τα δεδομένα που δείχνουν ότι οι περισσότερες πωλήσεις παιχνιδιών στο PlayStation γίνονται ήδη ψηφιακά. Στα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα, το ποσοστό των digital πωλήσεων φέρεται να αγγίζει πλέον το 80-85% του συνόλου, κάτι που δείχνει ότι το κοινό έχει υιοθετήσει μαζικά το μοντέλο των downloads. Παράλληλα, το πλήρως ψηφιακό οικοσύστημα αυξάνει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους για τη Sony, αφού περιορίζει το κόστος παραγωγής, συσκευασίας και διανομής δίσκων και ενισχύει τον ρόλο του PlayStation Store ως κεντρικού καναλιού πωλήσεων.



Ο ρόλος του GTA 6 στη μετάβαση

Η ανακοίνωση της Sony έρχεται σε χρονική σύμπτωση με την ιδιαίτερα συζητημένη απόφαση της Rockstar να κυκλοφορήσει το GΤΑ 6 χωρίς κανονικό δίσκο, ακόμη και στη λεγόμενη «φυσική» έκδοση, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο κωδικό μέσα στο κουτί. Ένας τίτλος τέτοιου μεγέθους, που αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες στην ιστορία του μέσου, λειτουργεί ουσιαστικά ως «τοτέμ» της ψηφιακής εποχής, επιβεβαιώνοντας ότι η βιομηχανία είναι έτοιμη να στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά στην ψηφιακή διανομή. Αναλυτές χαρακτηρίζουν αυτή τη συγκυρία «ορόσημο», καθώς η μετάβαση δεν αφορά πια μόνο μικρότερους ή niche τίτλους, αλλά τον ίδιο τον εκπρόσωπο-blockbuster της γενιάς.



Τo μέλλον για τους παίκτες και ίδιο το PlayStation

Για τους παίκτες, η καθημερινή εμπειρία από το 2028 και μετά θα μεταφραστεί στο ότι τα νέα παιχνίδια θα αγοράζονται μόνο ως ψηφιακό κατέβασμα, είτε απευθείας από το ψηφιακό κατάστημα είτε σε μορφή κωδικού από τα κανονικά καταστήματα. Αυτό ενισχύει και τα σενάρια για την επόμενη κονσόλα της Sony (PS6), με πολλούς να θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα βασίζεται πρωτίστως σε σχεδιασμό χωρίς drive