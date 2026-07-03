Τέλος για τις αναλογικές σταθερές τηλεφωνικές γραμμές στην Φινλανδία

Η Φινλανδία έκλεισε οριστικά τον διακόπτη στις αναλογικές σταθερές τηλεφωνικές γραμμές της, βάζοντας τέλος σε μια εποχή σχεδόν 150 ετών χαλκού και παραδοσιακών τηλεφώνων. Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε η τελευταία εθνική κλήση μέσω σταθερού και τα δίκτυα αυτά σίγησαν, καθώς η χώρα ολοκληρώνει τη μετάβαση σε σύγχρονες ψηφιακές και υποδομές οπτικών ινών.



Το τέλος μιας τηλεφωνικής εποχής

Η Φινλανδία διαθέτει δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας από τη δεκαετία του 1880, όταν τα πρώτα καλώδια και κέντρα τηλεφωνίας συνέδεσαν πόλεις και απομακρυσμένες κοινότητες. Με τα χρόνια, οι γραμμές αυτές έγιναν κρίσιμη υποδομή για την καθημερινότητα, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, όμως η σταδιακή στροφή προς την κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο οδήγησε σε συνεχή πτώση της χρήσης τους. Η τελική «αποσύνδεση» σηματοδότησε το τέλος ενός δικτύου που για δεκαετίες θεωρούνταν αυτονόητο κομμάτι της τεχνολογικής προόδου.



Η συμβολική τελευταία κλήση

Ο τελευταίος μεγάλος πάροχος με εθνικό δίκτυο χαλκού, η Elisa, αποχαιρέτησε επίσημα την υπηρεσία της με μια συμβολική κλήση. Στη μία άκρη της γραμμής βρισκόταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Topi Manner, και στην άλλη ο Jarkko Saarimäki, επικεφαλής της εθνικής αρχής επικοινωνιών και μεταφορών. Μετά από μια σύντομη συνομιλία για τον ρόλο που έπαιξαν οι σταθερές τηλεφωνικές γραμμές στην ιστορία της χώρας, η κλήση έκλεισε με το παραδοσιακό φινλανδικό «kuulemiin» («θα τα ξαναπούμε»), λίγο πριν τα δίκτυα χαλκού σιγήσουν οριστικά.



Το τέλος του χαλκού

Η απόφαση της Φινλανδίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη, παγκόσμια τάση: χώρες όπως η Εσθονία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία έχουν ήδη καταργήσει τα αναλογικά δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας τους, κινούμενες προς τις οπτικές ίνες. Τα δίκτυα χαλκού θεωρούνται πλέον κοστοβόρα στη συντήρηση, ενεργοβόρα και τεχνολογικά ξεπερασμένα, ειδικά όταν οι ίδιες γραμμές μπορούν να αντικατασταθούν από συνδέσεις οπτικών ινών που εξυπηρετούν ταυτόχρονα internet και φωνή. Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα των Φινλανδών είχε ήδη εγκαταλείψει τις σταθερές γραμμές, με τις κλήσεις μέσω αυτών να αντιπροσωπεύουν μόλις ένα μικρό ποσοστό της συνολικής τηλεφωνικής κίνησης.



Τι αλλάζει για τους πολίτες

Παρότι η εικόνα ενός «τέλους εποχής» είναι φορτισμένη συναισθηματικά, για τους περισσότερους Φινλανδούς η αλλαγή είναι σχεδόν αόρατη στην καθημερινότητα. Οι περισσότεροι είχαν μεταβεί εδώ και χρόνια σε κινητή τηλεφωνία ή σε υπηρεσίες φωνής μέσω internet, ενώ οι πάροχοι προσφέρουν λύσεις που επιτρέπουν τη διατήρηση του παλιού αριθμού σε συσκευές που λειτουργούν σε δίκτυα κινητής. Μόνο λίγες χιλιάδες συνδέσεις, συχνά σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε ειδικές περιπτώσεις όπως χρήσεις fax, επηρεάζονται άμεσα, αλλά και για αυτές έχουν ήδη σχεδιαστεί εναλλακτικές λύσεις.



Ένα βήμα προς πλήρως ψηφιακές κοινωνίες

Με το «σβήσιμο» των αναλογικών σταθερών, η Φινλανδία επιβεβαιώνει ξανά τον ρόλο της ως πρωτοπόρος στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών. Η μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών και κινητής δεν είναι μόνο ζήτημα ταχύτητας ή ευκολίας, αλλά και κομμάτι μιας στρατηγικής για πιο αποδοτικές, βιώσιμες υποδομές επικοινωνίας.