Η Xiaomi ανακοινώνει την πρώτη συμμετοχή της στη IFA 2026

Η Xiaomi επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στην επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση της IFA στο Βερολίνο, εκφράζοντας έτσι τη δέσμευσή της για μακροχρόνια παρουσία στην Ευρώπη και επικυρώνοντας την πρώτη ενεργή συμμετοχή της στην IFA, τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η Εταιρεία αξιοποίησε την ευκαιρία για να αναδείξει το εύρος της μακροπρόθεσμης επένδυσής της στην περιοχή: πρόκειται για μια προγραμματισμένη επένδυση ύψους 7,4 δισ. ευρώ στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2026 & 2028, με την Ευρώπη να εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς παγκόσμιους κόμβους καινοτομίας της Xiaomi.



Περισσότερο από μια μεμονωμένη συμμετοχή, η Xiaomi χαρακτήρισε την IFA 2026 ως τη σκηνή από την οποία θα δείξει για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινό πώς συνδέεται και λειτουργεί το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις της θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, τον Σεπτέμβριο.



«Η Ευρώπη δεν είναι μια αγορά στην οποία είμαστε απλοί επισκέπτες. Αντίθετα, είναι μια αγορά την οποία αφουγκραζόμαστε προσεκτικά και από την οποία αντλούμε γνώση και έμπνευση για δημιουργία», δήλωσε ο Zeng Hua, PR Director του Xiaomi Group για τη Δυτική Ευρώπη. «Η πρώτη μας συμμετοχή στην IFA αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τον Σεπτέμβριο τους τρόπους με τους οποίους το έξυπνο οικοσύστημα Human × Car × Home της Xiaomi μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο στις συσκευές μας, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Κρατάμε το πλήρες αφήγημα για το Βερολίνο, αλλά σήμερα κάνουμε την αρχή αυτής της συζήτησης».



Βαθύτερο αποτύπωμα της Xiaomi στην Ευρώπη μέσω τοπικής καινοτομίας

Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας καινοτομίας, σε τομείς όπως η τεχνολογία της κατανάλωσης, ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η αυτοκινητοβιομηχανία και το “έξυπνο” σπίτι – και αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής παγκοσμιοποίησης της Xiaomi. Η Εταιρεία αναμένει ότι, μεταξύ 2026 & 2030, οι συνολικές επενδύσεις της στον τομέα R&D θα ξεπεράσουν τα 24 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρικά οχήματα, η ρομποτική, τα λειτουργικά συστήματα και οι βασικές τεχνολογικές υποδομές.



Η Xiaomi συνεχίζει να επεκτείνει το αποτύπωμά της στο ευρωπαϊκό R&D, να προσελκύει τοπικά ταλέντα και να ενισχύει τη συνεργασία της με εταίρους σε ολόκληρη την περιοχή. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στόχο να φέρουν τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και το οικοσύστημα της Xiaomi πιο κοντά στις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων χρηστών.



Μια πρώτη ματιά σε όσα φέρνει η IFA 2026

Κατά την πρώτη της συμμετοχή στην IFA, η Xiaomi θα προσφέρει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τους συνεργάτες και τους χρήστες μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της οθόνης και να ενσωματωθεί σε ρεαλιστικά σενάρια της καθημερινότητας, συνδέοντας προσωπικές συσκευές, το “έξυπνο” σπίτι και, ολοένα περισσότερο, την έξυπνη κινητικότητα σε μια ενιαία και πιο διαισθητική εμπειρία.



Η Εταιρεία διατηρεί προς το παρόν -και έως τον Σεπτέμβριο- μυστικές κάποιες λεπτομέρειες, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι στην IFA 2026 θα παρουσιαστούν αρκετές νέες εκπλήξεις για την Ευρώπη, σε ολόκληρο το οικοσύστημά της Xiaomi. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Xiaomi περιλάμβανε περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν στην υγεία, την ψυχαγωγία, τις οικιακές συσκευές και την προσωπική κινητικότητα.



Ραντεβού στο Βερολίνο αυτόν τον Σεπτέμβριο

Η IFA 2026 θα σηματοδοτήσει τη σημαντικότερη έως σήμερα επαφή της Xiaomi με τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και τους τοπικούς συνεργάτες της, ενώ θα αποτελέσει και ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή του παγκόσμιου, “έξυπνου” οικοσυστήματός της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσία της Xiaomi στην IFA, συμπεριλαμβανομένων της χωροταξίας, των βασικών ανακοινώσεων και του προγράμματος για τα μέσα ενημέρωσης, θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.