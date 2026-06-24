Πληροφορίες πως το Xiaomi 18 Pro θα προσφέρει οθόνη με επίπεδα ιδιωτικότητας

Νέο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Xiaomi ετοιμάζει σημαντική αναβάθμιση σε επίπεδο ιδιωτικότητας για τη σειρά Xiaomi 18, με το επερχόμενο Xiaomi 18 Pro να δοκιμάζει ειδική λειτουργία “privacy display” που περιορίζει τη γωνία θέασης της οθόνης. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται ουσιαστικά για ενσωματωμένη λύση προστασίας του χρήστη στο ίδιο το panel, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστό προστατευτικό γυαλί.



Τι γνωρίζουμε για το χαρακτηριστικό ιδιωτικότητας

Σύμφωνα με τους γνωστούς leakers Digital Chat Station και Smart Pikachu, η Xiaomi πειραματίζεται με μια υβριδική προσέγγιση hardware–software, που περιορίζει τη γωνία θέασης και καθιστά πολύ δύσκολη την ανάγνωση της οθόνης από άτομα που βρίσκονται δίπλα στον χρήστη. Η τεχνολογία αυτή θυμίζει τη λύση που έχει εφαρμόσει η Samsung σε συσκευές όπως το Galaxy S26 Ultra, αλλά η Xiaomi φέρεται να συνδυάζει φυσικά φίλτρα στην οθόνη με βελτιώσεις στο HyperOS 4 για πιο προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας.



Οθόνη, κάμερα και επιδόσεις

Ταυτόχρονα, οι φήμες θέλουν το Xiaomi 18 Pro να εξοπλίζεται με οθόνη LTPO OLED 2K, με υψηλότερη φωτεινότητα και πιο έντονη καμπύλη στις γωνίες σε σχέση με τον προκάτοχό του. Στον τομέα της κάμερας, γίνεται λόγος για κύριο αισθητήρα 200MP με τεχνολογία LOFIC και περισκοπικό τηλεφακό περίπου 85mm, σε διάταξη διπλής κάμερας για τα πιο premium μοντέλα της σειράς. Τα leaks αναφέρουν ακόμη μπαταρίες σιλικόνης–άνθρακα με χωρητικότητα έως και 8.500mAh στα κορυφαία μοντέλα και ταχεία φόρτιση 100W ενσύρματα και 50W ασύρματα.



Πότε έρχεται η σειρά Xiaomi 18

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η σειρά Xiaomi 18 θα παρουσιαστεί επίσημα τον Σεπτέμβριο, με τρεις βασικές εκδόσεις και Android 17 στην «καρδιά του», ενισχυμένο με το HyperOS 4 και ένα νέο ύφος γραφικών, εμπνευσμένο από το φως. Η ύπαρξη ειδικού πλήκτρου τεχνητής νοημοσύνης και βαθύτερης ενσωμάτωσης λειτουργιών ΑΙ στο σύστημα ενισχύει την εικόνα ενός καθαρά οικοσυστήματος ναυαρχίδων, όπου το Xiaomi 18 Pro επιχειρεί να διαφοροποιηθεί με το privacy display ως βασικό χαρακτηριστικό για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.