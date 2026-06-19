Xiaomi 17T: Με έμφαση στη φωτογραφία

Το Xiaomi 17T είναι ένα premium «value flagship» smartphone που δίνει έμφαση στη φωτογραφία με κάμερες Leica, την υψηλή απόδοση και τη μεγάλη αυτονομία, τοποθετώντας τη σειρά T ένα επίπεδο πιο πάνω από τα προηγούμενα μοντέλα της Xiaomi. Αποτελεί την «βασική» πρόταση της οικογένειας 17T, αλλά με χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε Ultra ή Pro συσκευές.



Οθόνη και εμπειρία θέασης

Το Xiaomi 17T ενσωματώνει AMOLED οθόνη 6,59 ιντσών με ανάλυση 1,5K (1268 x 2756) και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, προσφέροντας ομαλή κύλιση και υψηλή ευκρίνεια σε περιεχόμενο, gaming και social media. Η Xiaomi ποντάρει και στο Vision Care, με ρυθμίσεις προστασίας ματιών και βελτιστοποίηση φωτεινότητας για πιο άνετη χρήση σε μακροχρόνια θέαση. Στο εσωτερικό του συναντάμε τον MediaTek Dimensity 8500 Ultra, έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή 4nm που στοχεύει σε επιδόσεις ναυαρχίδας με καλύτερη ενεργειακή διαχείριση. Η συσκευή συνδυάζει 12GB RAM με δυνατότητα έως +12GB μέσω virtual RAM και αποθηκευτικό χώρο μέχρι 512GB UFS 4.1, κάτι που επιτρέπει άνετο multitasking, βαριά apps και αποθήκευση φωτογραφιών/βίντεο χωρίς άγχος.

Κάμερες Leica και Telephoto Master

Το κύριο selling point του Xiaomi 17T είναι το τριπλό σύστημα κάμερας σε συνεργασία με τη Leica, με στόχο να τοποθετήσει τη συσκευή ως «Telephoto Master» στην κατηγορία της. Η βασική κάμερα στα 50MP συνοδεύεται από τηλεφακό 50MP με 5x οπτικό zoom και δυνατότητα AI Ultra Zoom έως 120x, καθώς και έναν υπερευρυγώνιο αισθητήρα 12MP για ευρείες λήψεις. Στην πρόσοψη, η selfie κάμερα φτάνει τα 32MP, με υποστήριξη για βίντεο έως 4K, κάτι που την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική για δημιουργούς περιεχομένου και social media χρήστες. Η συνεργασία με Leica φέρνει επίσης λειτουργίες όπως Leica Live Moment, ξεχωριστά Leica χρωματικά προφίλ και βελτιωμένο bokeh σε πορτρέτα, διατηρώντας την αισθητική που έχει καθιερώσει η σειρά 17T.



Μπαταρία και σχεδιασμός

Η μπαταρία των 6.500 mAh είναι από τα μεγάλα ατού της συσκευής, στοχεύοντας σε άνετη αυτονομία δύο ημερών σε κανονική χρήση. Η συσκευή υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 67W HyperCharge, με τον σχετικό φορτιστή να πωλείται -όμως- ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση, η συνδυασμένη υποδομή μπαταρίας–φόρτισης βάζει το 17T στη λίστα με τα πιο ανθεκτικά καθημερινά smartphones της κατηγορίας του.

Το Xiaomi 17T διατηρεί λεπτό προφίλ με πάχος περίπου 8,17 mm και βάρος γύρω στα 200 γραμμάρια, συνδυάζοντας μεγάλη μπαταρία με σχετικά ισορροπημένη αίσθηση στο χέρι. Το πλαίσιο είναι πλαστικό, με χρωματικές επιλογές που στοχεύουν σε νεανικό κοινό (μπλε, γαλάζιο, ροζ), διαφοροποιώντας το από το πιο «σοβαρό» look του 17T Pro. Από πλευράς συνδεσιμότητας υποστηρίζει 5G, Wi Fi, NFC και GPS, καλύπτοντας όλα τα βασικά σενάρια χρήσης. Τέλος, από μεριάς λογισμικού, «τρέχει» Android 16 με HyperOS, φέρνοντας το νέο οικοσύστημα της Xiaomi με ενοποιημένη εμπειρία μεταξύ κινητών, tablets και άλλων συσκευών της εταιρείας.



Η συνταγή της επιτυχίας

Η συνταγή του είναι ξεκάθαρη: κορυφαία φωτογραφικά χαρακτηριστικά Leica, μεγάλη μπαταρία, δυνατός Dimensity 8500 Ultra και AMOLED 120Hz, σε τιμή χαμηλότερη από παραδοσιακές ναυαρχίδες. Για χρήστες που δίνουν προτεραιότητα στην κάμερα και την αυτονομία, το Xiaomi 17T δείχνει να είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της χρονιάς στη συγκεκριμένη κατηγορία.