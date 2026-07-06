Το Redmi K90 Ultra ανακοινώθηκε και έρχεται με ισχυρό επεξεργαστή και ενσωματωμένο μηχανισμό ψύξης

Η Redmi παρουσίασε επίσημα στην Κίνα το Redmi K90 Ultra, ένα smartphone που στοχεύει ξεκάθαρα στο απαιτητικό gaming κοινό, συνδυάζοντας το Snapdragon 8 Elite με ένα ενσωματωμένο ανεμιστήρα ενεργής ψύξης. Σε αντίθεση με το K90 Max που βασίζεται στο Dimensity 9500, το Ultra επιλέγει το προηγούμενης γενιάς Snapdragon 8 Elite, αλλά επενδύει στη θερμική διαχείριση ώστε να διατηρεί σταθερές επιδόσεις χωρίς throttling σε μεγάλα gaming sessions.

Snapdragon 8 Elite και ενεργός ανεμιστήρας

Στην «καρδιά» της συσκευής βρίσκεται ο Snapdragon 8 Elite, πλαισιωμένος από έως 16 GB LPDDR5X RAM και έως 512 GB UFS 4.1 αποθηκευτικού χώρου, διαμορφώνοντας ένα setup που στοχεύει σε επίπεδο απόδοσης κοντά σε σύγχρονα flagships. Το πιο ξεχωριστό στοιχείο είναι ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας ενεργής ψύξης, τον οποίο η Redmi ισχυρίζεται ότι μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία έως και κατά 10°C, σε συνδυασμό με μεγάλο vapor chamber, ώστε να περιοριστεί δραστικά η υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια απαιτητικών παιχνιδιών ή γρήγορης φόρτισης. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο και διαθέτει δικές του πιστοποιήσεις IPX8/IPX9 για αντοχή σε νερό και σκόνη, καθώς και πιστοποίηση διάρκειας ζωής 50.000 ωρών.



Οθόνη 165Hz και τεράστια μπαταρία

Το Redmi K90 Ultra διαθέτει AMOLED οθόνη 6,83 ιντσών με ανάλυση 2.8K, 165Hz refresh rate και έως 3.500–9.500 nits μέγιστης φωτεινότητας, με υποστήριξη HDR10+, Dolby Vision και full-array DC dimming για πιο άνετη χρήση σε χαμηλό φωτισμό. Για να τροφοδοτήσει τις gaming επιδόσεις, η συσκευή έρχεται με γιγαντιαία μπαταρία 8.550 mAh τεχνολογίας silicon-carbon, η οποία προσφέρει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και συνοδεύεται από 100W ενσύρματη φόρτιση και 22,5W αντίστροφη ασύρματη φόρτιση, ώστε να λειτουργεί και ως power bank. Στο κομμάτι της κάμερας, συναντάμε κύριο αισθητήρα 50MP με OIS και έναν 8MP ultrawide, ενώ μπροστά υπάρχει selfie κάμερα 20MP, που δείχνουν ότι η Redmi κρατά το βάρος στην απόδοση και την αυτονομία, χωρίς να κυνηγά «ρεκόρ» ναυαρχίδων



Τιμή και διάθεση στην Κίνα

Στην Κίνα, το Redmi K90 Ultra τοποθετείται επιθετικά, με αρχική τιμή γύρω στα 2.999 CNY για την έκδοση 12GB/256GB, δηλαδή περίπου 390–440 δολάρια με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις με 16GB RAM και 512GB storage περνούν ελαφρώς πάνω από το όριο των 3.000 CNY. Η συσκευή κυκλοφορεί σε χρώματα Space Silver, Shadow Black και Sky Blue και, προς το παρόν, έχει ανακοινωθεί μόνο για την κινεζική αγορά, με τις διεθνείς εκδόσεις να αναμένονται -αν υπάρξουν- πιθανότατα με άλλη ονομασία (π.χ. Poco-branded), όπως συνηθίζει η Xiaomi.