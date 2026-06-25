Διέρρευσαν πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Redmi Note 17 και Redmi Note 17 Pro

Η νέα σειρά Redmi Note 17 της Xiaomi φαίνεται πως θα εστιάσει στην αυτονομία και την αντοχή, με τις πρώτες διαρροές να αποκαλύπτουν εντυπωσιακές μπαταρίες έως και 10.000 mAh και σημαντικές αναβαθμίσεις σε οθόνη, επιδόσεις και κάμερα. Οι πληροφορίες για τα Redmi Note 17 και Redmi Note 17 Pro προέρχονται από καταχωρήσεις σε βάσεις δεδομένων και αναφορές γνωστών tipsters, λίγο πριν από το αναμενόμενο λανσάρισμα στην Κίνα.



Τεράστιες μπαταρίες και έμφαση στην αυτονομία

Βασικό selling point της σειράς είναι η μπαταρία: το «απλό» Redmi Note 17 λέγεται ότι θα φέρει μπαταρία γύρω στα 9.000 mAh, ξεπερνώντας κατά πολύ το τρέχον στάνταρ των 5.000 mAh στα smartphones μεσαίας κατηγορίας. Το Redmi Note 17 Pro ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, με διαρροές να κάνουν λόγο για χωρητικότητα έως και 10.000 mAh, κάτι που το τοποθετεί σε επίπεδο… mini power bank για πολύημερη χρήση.



Οθόνη 1.5K, ανθεκτική κατασκευή και επεξεργαστές

Και τα δύο μοντέλα αναμένεται να εξοπλιστούν με επίπεδη οθόνη ανάλυσης 1.5K, η οποία προσφέρει υψηλότερη ευκρίνεια από τα κλασικά Full HD panels, διατηρώντας παράλληλα καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με τα 2K. Παράλληλα, οι φήμες κάνουν λόγο για ιδιαίτερη έμφαση στην αντοχή, με ενισχυμένη προστασία σε πτώσεις και προηγμένη στεγανοποίηση, αν και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη αναφορά στο επίσημο επίπεδο πιστοποίησης.

Σύμφωνα με τις διαρροές, η Xiaomi θα συνδυάσει διαφορετικά chipsets στη σειρά: το βασικό Redmi Note 17 αναμένεται να «φορά» τον Snapdragon 6 Gen 5, έναν «μεσαίο» επεξεργαστή 4nm που στοχεύει σε ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και ενεργειακής απόδοσης. Για το Redmi Note 17 Pro, οι πληροφορίες δείχνουν προς τον MediaTek Dimensity 7500 (ή κάποια παραλλαγή του), προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις και καλύτερη λειτουργία σε multitasking και gaming.



Κάμερες και software

Στον τομέα της κάμερας, το Redmi Note 17 αναμένεται να διαθέτει κύριο αισθητήρα 50MP, με στόχευση στη βελτιωμένη καθημερινή φωτογραφία χωρίς υπερβολές. Το Redmi Note 17 Pro, ωστόσο, φημολογείται ότι θα εξοπλιστεί με κύρια κάμερα 200MP, φέρνοντας ανάλυση επιπέδου ναυαρχίδας στη μεσαία κατηγορία.

Τα νέα μοντέλα θα βασίζονται σε Android με HyperOS 4, την επόμενη έκδοση του skin της Xiaomi, κάτι που σημαίνει ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης και ευρύτερη ενοποίηση με το οικοσύστημα της εταιρείας. Οι μέχρι στιγμής αναφορές κάνουν λόγο για παρουσίαση της σειράς στην Κίνα από τον Ιούλιο, με πιθανή επέκταση σε περισσότερες αγορές προς τα τέλη του καλοκαιριού ή το φθινόπωρο.