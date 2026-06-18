Xiaomi: Ιδέες και προτάσεις για τη Γιορτή του Πατέρα

Σε συνέχεια των εκπληκτικών προσφορών για την Γιορτή της Μητέρας, η Xiaomi επανέρχεται με συναρπαστικές προτάσεις, σε ειδικές τιμές, για μια σειρά προϊόντων, γιορτάζοντας έτσι τους αγαπημένους μπαμπάδες μας! Από smartphones, tablets, wearables και ειδικά εργαλεία, τα προϊόντα της Xiaomi αποτελούν ιδανικό δώρο, τόσο για εκείνους όσο και για εμάς τους ίδιους!



Smartphones

Στην αρχή της λίστας μας η ολοκαίνουρια και πολύ εντυπωσιακή σειρά Xiaomi 17T - ένα ιδανικό δώρο για όσους θέλουν να εκφράσουν τη δημιουργικότητα τους. Προχωρώντας πέρα από την παραδοσιακή στατική φωτογραφία, η σειρά Xiaomi 17T παρουσιάζει το Leica Live Moment, αποτυπώνοντας όχι μόνο την καθοριστική στιγμή, αλλά και την κίνηση και το συναίσθημα που οδηγούν σε αυτή. Το Leica Live Moment διατηρεί τις κινήσεις και τις φευγαλέες εκφράσεις, προσθέτοντας μεγαλύτερο βάθος και πλαίσιο στις καθημερινές σκηνές. Υποστηριζόμενο σε όλα τα εστιακά μήκη της πίσω κάμερας, το Leica Live Moment προσφέρει δυναμική απεικόνιση, εμποτισμένη με τη χαρακτηριστική αισθητική της Leica, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό οπτικό στυλ σε όλες τις προοπτικές. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο εκφραστική, γεμάτη αποχρώσεις αφήγηση πέρα από ένα απλό κάδρο, αποτυπώνοντας συναίσθημα και ιστορία σε κάθε λήψη.

Wearables

Μαζί με την σειρά 17Τ, η Xiaomi παρουσίασε πρόσφατα και τα υπέροχα Xiaomi Watch S5, τα οποία κυκλοφορούν σε τέσσερα μοναδικά χρώματα: Black, Silver, Green και Blue. Με μπαταρία Xiaomi Surge 815 mAh, η οποία έχει διάρκεια ζωής έως και 21 ημέρες, με ελαφριά χρήση, υποστηρίζοντας συνεχή παρακολούθηση της υγείας και καταγραφή αθλητικών δραστηριοτήτων με μειωμένη συχνότητα φόρτισης. Επιπλέον, το Xiaomi Watch S5 46mm συνδυάζει προηγμένη παρακολούθηση αθλητικών δραστηριοτήτων και υγείας, σε έναν εκλεπτυσμένο περίβλημα με ελαφρύ σχεδιασμό. Διαθέτει εντυπωσιακό σώμα 46mm, ζυγίζει μόλις 46g και έχει εξαιρετικά λεπτό προφίλ 10,99mm. Η εμπειρία απογειώνεται με την οθόνη AMOLED 1,48 ιντσών, η οποία διαθέτει κατά 40% στενότερα περιθώρια και μέγιστη φωτεινότητα έως 2.500 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα των ειδοποιήσεων και των δεδομένων υγείας, ακόμη και κάτω από έντονο ηλιακό φως.



Tablets

Στις ξεχωριστές κυκλοφορίες της Xiaomi ανήκει και η σειρά Xiaomi Pad 8. Σχεδιασμένη τόσο για επαγγελματίες όσο και για καθημερινούς χρήστες, η σειρά αυτή συνδυάζει κορυφαία απόδοση με τέλεια φορητότητα και είναι ιδανική σύντροφος για παραγωγικότητα εν κινήσει. Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα tablets είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από την προηγούμενη γενιά, και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια μεγάλη μπαταρία 9.200 mAh, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα για περισσότερη χρήση. Ως μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος έξυπνου υλικού της Xiaomi, η σειρά Xiaomi Pad 8 κληρονομεί την πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε για τα smartphone της Εταιρίας. Τα Xiaomi Pad 8 διαθέτουν εντυπωσιακή οθόνη 11,2 ιντσών 3,2K, με φωτεινότητα έως 800 nits⁴ και ομαλή ανανέωση 144Hz. Ανεξάρτητα από το αν εργάζεστε, επεξεργάζεστε φωτογραφίες ή παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας σειρές, κάθε λεπτομέρεια ζωντανεύει με εκπληκτική ευκρίνεια και ομαλότητα.



Scooters

Κατασκευασμένη για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής, η σειρά Xiaomi Electric Scooter 6 προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υψηλής απόδοσης, φορητών και βασικού επιπέδου μοντέλων. Η σειρά περιλαμβάνει τα Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 και Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ομαλή και άνετη οδήγηση για εύκολη και απολαυστική αστική κινητικότητα για οδηγούς όλων των επιπέδων. Τα μεγάλα ελαστικά 12 ιντσών για όλα τα εδάφη και η ανάρτηση διπλού ψαλιδιού, παρέχουν σταθερότητα και άνεση σε ποικίλες επιφάνειες, ενώ η μέγιστη αυτονομία έως 75 χλμ. και η γρήγορη φόρτιση που παρέχει ενέργεια για έως και 30 χλμ. σε μία ώρα, εξασφαλίζουν καθημερινές διαδρομές με ελάχιστο χρόνο διακοπής. Η ναυαρχίδα της σειράς, το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, θέτει νέα πρότυπα για τις μετακινήσεις υψηλής απόδοσης. Με μέγιστη ισχύ στα 1200W και λειτουργία Boost, προσφέρει σίγουρη επιτάχυνση και ικανότητα εύκολης ανόδου σε γέφυρες, ράμπες και ανηφόρες.

Smart Home

Οι προσφορές βέβαια δεν σταματούν εδώ, καθώς υπάρχουν και τα προϊόντα της Xiaomi που βελτιώνουν και τη ζωή στο σπίτι με προηγμένες ιδέες από το οικοσύστημά της. Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τις ανάγκες για ευχάριστο κλίμα να αυξάνονται, η Xiaomi δίνει και πάλι τη λύση με τα Mijia Air Conditioner Eco. Με βασικό χαρακτηριστικό την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, τα Mijia Air Conditioner Eco κυκλοφορούν σε έκδοση 7.0kW, 5.2kW, 3.5kW και 2.6kW ώστε να υπάρχει η κατάλληλη επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπιτιού και χώρου. Χάρη στο σύστημα χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας μέσω ΑΙ και τον έξυπνο έλεγχο των συσκευών μέσα από την εφαρμογή Xiaomi Home, τα Mijia Air Conditioner Eco, σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία του χώρου σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνετε ουσιαστικές πληροφορίες για να εξοικονομείτε ενέργεια και να βελτιώνετε την απόδοση. Είτε θέλετε ψύξη είτε θέρμανση, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ενοχλούν, χάρη στην λειτουργία χαμηλού θορύβου. Ταυτόχρονα, το φίλτρο αντι-μούχλας και αντιβακτηριακό απομακρύνει τους ρύπους για πιο καθαρό και υγιεινό αέρα. Απλώς πατήστε «Open» για να αφαιρέσετε γρήγορα το φίλτρο και να το καθαρίσετε εύκολα.

Ειδικά σήμερα, που έχουμε αναρίθμητες αφορμές να απολαμβάνουμε υπέροχο θέαμα από την άνεση του σπιτιού μας, στα καταστήματα Xiaomi σας περιμένει η σειρά Xiaomi TV S Pro Mini LED σε ειδικές τιμές. Οι μοναδικές αυτές τηλεοράσεις ξεχωρίζουν για την ποιότητα εικόνας, καθώς και για τα έντονα φωτεινά χρώματα που εξασφαλίζει η τεχνολογία Quantum Dot-Mini LED της Xiaomi, η οποία έχει επίσης τη δυνατότητα να ανιχνεύει απότομες αλλαγές του φωτός και να προχωρά στις απαραίτητες ρυθμίσεις για βέλτιστη οπτική εμπειρία. Με υψηλή φωτεινότητα, που φτάνει έως και τα 1200 nits, οι Xiaomi TV S Mini LED αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες σε εικόνες με υψηλές αντιθέσεις, ενώ η ποιότητα εικόνας 4Κ και ο ρυθμός ανανέωσης στα 144Hz, βοηθούν στη ριζική μείωση του motion blur στις εικόνες υψηλής ταχύτητας για ομαλό αποτέλεσμα. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν ταινίες, αθλητικά γεγονότα και gaming περισσότερο από ποτέ. Επίσης, ενεργοποιώντας τη λειτουργία Game Boost, ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 240Hz.

Προχωρώντας στο λουτρό, έχουμε και εκεί προτάσεις, αποκλειστικά για τη Γιορτή του Πατέρα. Για την καθημερινή περιποίησή του πχ, το Xiaomi Electric Shaver S200 προσφέρει μια άνετη και αποτελεσματική εμπειρία ξυρίσματος. Ο έξυπνος αισθητήρας του ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή με την επαφή στο δέρμα, ενώ η συμπαγής και φορητή σχεδίαση το καθιστά ιδανικό για ταξίδια. Με ανθεκτικότητα στο νερό επιπέδου IPX7, υποστηρίζει τόσο υγρό όσο και στεγνό ξύρισμα.