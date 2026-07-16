Νέα σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026 για τηλεοπτική εμπειρία που κόβει την ανάσα!

Από σήμερα, το «σινεμά στο σπίτι» γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό με τη νέα σειρά τηλεοράσεων S Mini LED της Xiaomi που ενσωματώνει την τελευταία λέξη της τεχνολογικής καινοτομίας! Η οθόνη με 1200 nits προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα, αποδίδοντας ζωντανά χρώματα και εξαιρετική αντίθεση, ώστε να απολαμβάνετε τη μέγιστη φωτεινότητα. Επιπλέον, ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz εξασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή απεικόνιση σε ταινίες, αθλητικά και παιχνίδια, ενώ με το Game Boost, η συχνότητα ανανέωσης φτάνει έως και τα 288Hz στα μοντέλα 85’’/98’’, προσφέροντας μια κορυφαία εμπειρία για απαιτητικό gaming.



Google TV και τεχνολογία φωτισμού

Οι νέες Xiaomi TV S Mini LED διαθέτουν επίσης Google TV, για να έχετε εύκολη πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές, ταινίες και σειρές, με εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου και φωνητικό έλεγχο μέσω του Google Assistant, για μια ολοκληρωμένη εμπειρία έξυπνης ψυχαγωγίας. Χάρη στις ζώνες οπίσθιου φωτισμού, τους αισθητήρες φωτός και την τεχνολογία mini led και quantum dot OLED, οι νέες αυτές τηλεοράσεις αναδεικνύουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες σε μια εξαιρετικά καθαρή, «κρυστάλλινη» εικόνα και προσφέρουν απίστευτα «αιχμηρή» αντίθεση ανάμεσα στο φως και τη σκιά.

Έτσι, η εμπειρία απόλαυσης κινηματογραφικής ποιότητας εικόνας στο σαλόνι μας, με σκηνές που πραγματικά κόβουν την ανάσα, γίνεται πιο ρεαλιστική από ποτέ! Απολαύστε πάνω από 1.07 δισεκατομμύρια αληθινά χρώματα (!), με υβριδικό έλεγχο φωτεινότητας για προστασία των ματιών από την κόπωση που προκαλεί η οθόνη και παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες, σειρές και προγράμματα με οπτικοακουστικές ιδιότητες επαγγελματικού επιπέδου!



Οι νέες τηλεοράσεις, οι καλοκαιρινές τιμές και τα δώρα

Η σειρά Xiaomi TV S Mini LED 2026 κυκλοφορεί σε διαστάσεις από 55’’ έως 98’’, στις παρακάτω τιμές:

Xiaomi TV S Mini LED 98'' (2026): €2.299,00

Xiaomi TV S Mini LED 85'' (2026): €1.399,00

Xiaomi TV S Mini LED 75'' (2026): €999,00

Xiaomi TV S Mini LED 65'' (2026): €798,99

Xiaomi TV S Mini LED 55'' (2026): €598,99



Special Promo 16-26 Ιουλίου

Με την αγορά της Xiaomi TV S Mini LED 85'' (2026), δίνεται δώρο το Mijia Air Conditioner Eco 2.6 kW και μεε την αγορά της Xiaomi TV S Mini LED 98'' (2026) δίνεται δώρο το Mijia Air Conditioner Eco 3.5 kW. Οι early bird προσφορές για τις Xiaomi TV S Mini LED ισχύουν μέχρι 26 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι νέες τηλεοράσεις είναι διαθέσιμες σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα σημεία πώλησης του επίσημου δικτύου συνεργατών.