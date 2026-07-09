Τα νέα REDMI Buds 8 τώρα διαθέσιμα και στην Ελλάδα

Τα REDMI Buds 8, τα νέα ακουστικά του πολύ δημοφιλούς brand, συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία ήχου, έξυπνες λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασύρματης ακρόασης, ακόμη κι όταν είμαστε στο κατάστρωμα του πλοίου!



Με ενεργή ακύρωση θορύβου

Με ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) έως 50dB, τα REDMI Buds 8 μειώνουν αποτελεσματικά τους εξωτερικούς ήχους, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν μουσική, podcasts ή το αγαπημένο τους περιεχόμενο χωρίς περισπασμούς. Παράλληλα, χάρη στην προηγμένη AI τεχνολογία ακύρωσης θορύβου κλήσεων με τρία μικρόφωνα, η φωνή του χρήστη απομονώνεται αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας καθαρές κλήσεις ακόμη και σε συνθήκες με αυξημένο θόρυβο και αέρα, όπως είναι οι διακοπές μας στα νησιά!.



Αυτονομία που μετράει

Η μεγάλη αυτονομία, που φτάνει έως και 44 ώρες, σε συνδυασμό με τη θήκη φόρτισης, επιτρέπει αδιάλειπτη ακρόαση και επικοινωνία για σχεδόν δύο μέρες, χωρίς να χρειάζεται οι χρήστες να ανησυχούν για τη φόρτιση. Παράλληλα, τα REDMI Buds 8, που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζουν γρήγορη και σταθερή σύνδεση μέσω Bluetooth, ενώ ο ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός τους προσφέρει άνετη εφαρμογή ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. Διατίθενται και στη νέα απόχρωση Green, η οποία προσθέτει μια διακριτική καλοκαιρινή πινελιά στη μίνιμαλ αισθητική τους.



Δώρο με την αγορά

Με την αγορά τους, οι χρήστες αποκτούν επίσης 2 μήνες Spotify Premium δωρεάν, απολαμβάνοντας εκατομμύρια τραγούδια και podcasts χωρίς διαφημίσεις. Η τιμή των REDMI Buds 8 είναι 59,90€ και είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Store σε Ελλάδα και Κύπρο, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα σημεία του επίσημου δικτύου συνεργατών.