Xiaomi Redmi K100 Pro: Διαρροές μαρτυρά Snapdragon 8 Elite Gen 5 και 16GB RAM

Ένα νέο Xiaomi smartphone εμφανίστηκε στο Geekbench V6 με κωδική ονομασία M511CD, και σύμφωνα με τον tipster Smart Pikachu στο Weibo, πρόκειται για το επερχόμενο Redmi K100 Pro. Η συσκευή είχε ήδη συνδεθεί με την παρουσίαση που έχει προαναγγείλει η Xiaomi για το ChinaJoy 2026, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί επίσημα το όνομα ή τα πλήρη χαρακτηριστικά της. Αν η διαρροή επιβεβαιωθεί, τότε μιλάμε για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες προτάσεις της εταιρείας στην κατηγορία των flagship killers.



Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Geekbench

Η καταχώριση στο Geekbench αποκαλύπτει ότι το Redmi K100 Pro θα εξοπλίζεται με τον Snapdragon 8 Elite Gen 5, το κορυφαίο chipset της Qualcomm, με δύο πυρήνες στα 4.61 GHz και έξι πυρήνες στα 3.63 GHz. Το ίδιο chipset χρησιμοποιείται ήδη σε ναυαρχίδες όπως το Xiaomi 17 Ultra και το Oppo Find X9 Ultra και δείχνει ότι η Xiaomi ετοιμάζει μια συσκευή με σαφέστατο premium προσανατολισμό. Στην ίδια διαρροή αναφέρεται επίσης ότι το μοντέλο δοκιμάστηκε με 16GB RAM και λειτουργικό Android 16.



Οι επιδόσεις του νέου μοντέλο

Στο Geekbench V6, η συσκευή σημείωσε 3.429 πόντους στο single-core test και 10.461 πόντους στο multi-core test. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν πολύ υψηλές επιδόσεις και τοποθετούν τη συσκευή ξεκάθαρα στην κορυφή της κατηγορίας της. Για όσους παρακολουθούν τις κινήσεις της Xiaomi στα κινητά-ναυαρχίδες, αυτή η επίδοση ενισχύει την εικόνα ενός smartphone που στοχεύει τόσο σε gaming όσο και σε «βαριά» καθημερινή χρήση.

Another Redmi K100 series phone (M098FE) spotted on Geekbench:



- Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850)

- 16GB RAM

- Android 16



Previously seen with a 100W charger at 3C certification.#Redmi #RedmiK100 #RedmiK100Pro #PocoF9Pro #PocoF9Ultra https://t.co/oeqHnhEoVK pic.twitter.com/f9dQyToM3b — Anvin (@ZionsAnvin) July 29, 2026

Τι άλλο φημολογείται

Πέρα από το chipset, προηγούμενες διαρροές αναφέρουν ότι το Redmi K100 Pro μπορεί να έρθει με οθόνη OLED 185Hz, μπαταρία περίπου 9.000mAh και κύρια κάμερα 200MP. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, η Xiaomi θα προσφέρει ένα από τα πιο επιθετικά πακέτα προδιαγραφών της χρονιάς, συνδυάζοντας πολύ γρήγορη οθόνη, μεγάλη αυτονομία και κορυφαία επεξεργαστική ισχύ. Το γεγονός ότι η εταιρεία κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της σημαίνει πως περισσότερες λεπτομέρειες πιθανότατα θα αποκαλυφθούν κοντά στο ChinaJoy 2026.