Το Xiaomi Pad 8S Pro έτοιμο για αποκάλυψη τις επόμενες εβδομάδες

Η Xiaomi φαίνεται πως δουλεύει πάνω στο επόμενο premium tablet της, το Pad 8S Pro, το οποίο σύμφωνα με νέες διαρροές θα εφοδιάζεται με το επόμενο chipset της ίδιας της εταιρείας, το Xring O3. Το Xring O3 δεν έχει παρουσιαστεί επίσημα, όμως οι πρώτες αναφορές μιλούν για chip κατασκευασμένο σε διαδικασία 3nm, με στόχο βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και υψηλότερες επιδόσεις. Η Xiaomi φέρεται να το προορίζει αρχικά για tablet και foldables, κάτι που δείχνει πως θα τοποθετηθεί σε πιο απαιτητικά και premium προϊόντα.



Μεγαλύτερη οθόνη και υψηλή ανάλυση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Pad 8S Pro θα ενσωματώνει LCD οθόνη 12,5 ιντσών με ανάλυση 3.2K, προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας και καλύτερη εμπειρία θέασης σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Ο συνδυασμός μεγάλου panel και υψηλής ανάλυσης το καθιστά πιο κατάλληλο για multitasking, streaming και χρήση με αξεσουάρ όπως πληκτρολόγιο και stylus.

Xiaomi Pad 8S Pro Specs Leaked! 🚨👀



• 12.5" 3.2K 144Hz LCD Display

• Xring O3 Chipset 🧠

• 16GB RAM

• 50MP + 2MP Rear | 32MP Selfie 📸

• 12,000mAh Battery | 120W Fast Charging 🔋

• Android 17 | HyperOS 4



* Xiaomi 18 Fold expected with Xring O3

* Both devices expected to… pic.twitter.com/u14c4TeGW5 — it's Amar Tech (@itsAmartech) August 2, 2026

Η αύξηση του μεγέθους της οθόνης δείχνει ακόμη ότι η Xiaomi στοχεύει σε χρήστες που θέλουν ένα tablet πιο κοντά σε αντικαταστάτη του laptop τους, ειδικά για τους τομείς παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η συσκευή αναμένεται να απευθυνθεί σε κοινό που δίνει βάρος τόσο στις επιδόσεις όσο και στην άνεση προβολής.



Μπαταρία 12.000 mAh και φόρτιση στα 120W

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του νέου tablet φαίνεται να είναι η μπαταρία των 12.000 mAh, η οποία είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη του προηγούμενου μοντέλου. Παράλληλα, η υποστήριξη για 120W ενσύρματη φόρτιση σημαίνει ότι η Xiaomi δεν επενδύει μόνο στην αυτονομία, αλλά και στην πολύ γρήγορη επαναφόρτιση.

Σε επίπεδο κάμερας, τέλος, οι διαρροές κάνουν λόγο για selfie κάμερα 32MP και διπλή πίσω κάμερα με κύριο αισθητήρα 50MP και δευτερεύοντα 2MP. Ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για ημερομηνία κυκλοφορίας ή τιμή, όμως οι διαρροές συγκλίνουν στο ότι η συσκευή μπορεί να παρουσιαστεί σύντομα στην Κίνα.