Xiaomi 17T Pro: Επαναπροσδιορίζει την φωτογραφια στα smartphones

Η Xiaomi ανεβάζει ξανά τον πήχη στην premium κατηγορία με τη νέα σειρά Xiaomi 17T, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα smartphone σχεδιασμένο για όσους θέλουν να καταγράφουν κάθε στιγμή με κορυφαία ποιότητα. Το Xiaomi 17T Pro δεν είναι απλώς ένα ακόμη flagship, είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου, με αιχμή του δόρατος τη συνεργασία με τη Leica και την προηγμένη telephoto camera.

Πορτραίτα και στιγμές χωρίς περιορισμούς, "ζωντανές" φωτογραφίες με τα Leica Moments

Στην «καρδιά» του Xiaomi 17T Pro βρίσκεται ο τηλεφακός 5x της Leica, που υποστηρίζει έως και 120x AI Ultra Zoom, δίνοντας τη δυνατότητα για εντυπωσιακές λήψεις ακόμα και από μεγάλη απόσταση. Το αποτέλεσμα είναι πορτραίτα με φυσικό βάθος και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει.

Η εμπειρία απογειώνεται με τα νέα Leica Live Moment και Leica Live Portraits, τα οποία κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους σε συσκευές της Xiaomi. Πρόκειται για δυναμικές «live» λήψεις που αποτυπώνουν την αίσθηση της στιγμής, διατηρώντας παράλληλα την αισθητική της Leica χάρη στα οπτικά μέρη Summilux.

Premium επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς

Το Xiaomi 17T Pro δεν εντυπωσιάζει μόνο στον τομέα της κάμερας. Με επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9500 και HyperOS 3.0, προσφέρει ταχύτητα και ομαλότητα σε κάθε χρήση, από multitasking μέχρι απαιτητικό gaming. Η εμπειρία ενισχύεται από το Xiaomi Hyper AI, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία όπως AI Interpreter (με υποστήριξη ελληνικών), AI Writing και AI Speech Recognition, αλλά και δυνατότητες όπως AI Search και Dynamic Wallpapers. To AI Interpreter είναι ένα εργαλείο αυτόματης μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, που μπορεί να μεταφράζει συνομιλίες, κείμενα ή ακόμη και ομιλία, διευκολύνοντας την επικοινωνία με άτομα που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Το AI Writing βοηθά στη συγγραφή κειμένων, είτε πρόκειται για emails, σημειώσεις ή posts στα social media. Μπορεί να διορθώσει ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, να προτείνει βελτιώσεις στο ύφος ή ακόμη και να δημιουργήσει κείμενο από το μηδέν με βάση λίγες οδηγίες. Το AI Speech Recognition μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο με υψηλή ακρίβεια. Είναι χρήσιμο για υπαγόρευση μηνυμάτων, απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων ή γρήγορη καταγραφή ιδεών χωρίς πληκτρολόγηση. Το AI Search είναι ένας αναβαθμισμένος μηχανισμός αναζήτησης που καταλαβαίνει καλύτερα τι ψάχνει ο χρήστης, ακόμη και αν το περιγράψει με φυσική γλώσσα. Τέλος, τα Dynamic Wallpapers είναι δυναμικές ταπετσαρίες που αλλάζουν εμφάνιση ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τον καιρό ή τη χρήση της συσκευής, προσφέροντας πιο ζωντανή και προσωποποιημένη εμπειρία.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση Google AI (Gemini και Circle to Search) φέρνει ακόμη πιο έξυπνη αλληλεπίδραση. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η μπαταρία των 7000mAh, που υποστηρίζει 100W HyperCharge και 50W ασύρματη φόρτιση, εξασφαλίζοντας αυτονομία που καλύπτει ακόμη και τις πιο απαιτητικές ημέρες, ενώ ταυτόχρονα το τηλέφωνο λειτουργεί και ως power bank, προσφέροντας ασύρματη αντίστροφη φόρτιση έως 22,5W για άλλες συσκευές που μπορεί να έχετε μαζί σας.

Οθόνη και design που ξεχωρίζουν

Η AMOLED οθόνη 6.83’’ 1.5K με 144Hz refresh rate προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια και ομαλότητα, ενώ η τεχνολογία Xiaomi Vision Care προστατεύει τα μάτια κατά τη διάρκεια πολύωρης χρήσης. Το premium design ολοκληρώνεται με το Corning Gorilla Glass 7i, τα εξαιρετικά λεπτά bezels και την πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε νερό και σκόνη, καθιστώντας τη συσκευή αξιόπιστη σε κάθε περιβάλλον.

Προσφορές λανσαρίσματος και επιπλέον προνόμια

Η Xiaomi συνοδεύει το λανσάρισμα με ισχυρά early bird offers έως τις 28 Ιουνίου. Με την αγορά του Xiaomi 17T Pro, οι χρήστες αποκτούν δώρο μία Xiaomi TV A Pro 43’’ 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της πρότασης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται σημαντικά benefits:

• 4 μήνες δωρεάν Spotify Premium

• 3 μήνες YouTube Premium

• 3 μήνες αποθηκευτικού χώρου Google AI Pro

• 1 δωρεάν αντικατάσταση οθόνης



Ένα πλήρες AIoT οικοσύστημα που συμπληρώνει την εμπειρία

Η Xiaomi δεν περιορίζεται μόνο στο smartphone, αλλά προσφέρει ένα πλήρες οικοσύστημα συσκευών που λειτουργούν συμπληρωματικά. Το Xiaomi Watch S5 46mm ξεχωρίζει για την κομψή σχεδίαση με μεγάλη οθόνη 1.48’’ και βάρος μόλις 46 γραμμάρια. Με μπαταρία που διαρκεί έως και 21 ημέρες και πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες, αποτελεί ιδανικό σύντροφο για καθημερινή χρήση και προπόνηση, ενώ οι προηγμένες μετρήσεις υγείας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου χρήστη.



Παράλληλα, τα Xiaomi Buds 6 αποτελούν την κορυφαία πρόταση της Xiaomi στην κατηγορία των true wireless earbuds, συνδυάζοντας premium σχεδιασμό με εξαιρετική άνεση, χάρη στο βάρος των μόλις 4,4 γραμμαρίων ανά ακουστικό. Το προηγμένο AI Noise Cancellation έως 95 dB προσαρμόζεται έξυπνα στο περιβάλλον, προσφέροντας εντυπωσιακή απομόνωση και καθηλωτικό ήχο σε κάθε περίσταση. Τα εξελιγμένα AI features αναβαθμίζουν τις κλήσεις και τη συνολική εμπειρία χρήσης, ενώ η ενισχυμένη αυτονομία εξασφαλίζει απρόσκοπτη χρήση μέσα στην ημέρα. Σε συνδυασμό με την άψογη διασύνδεση μέσω HyperOS, τα Buds 6 ενσωματώνονται ιδανικά στο οικοσύστημα Xiaomi, προσφέροντας μια πραγματικά seamless και υψηλού επιπέδου εμπειρία.

Διαθεσιμότητα

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.