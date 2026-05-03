Φρουροί της Επανάστασης για ΗΠΑ: Ή μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Κυριακή (3/5) ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.



Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε "μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία"», κάνοντας λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσιγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, τυπικά έχει ανασταλεί από τις 8 Απριλίου, καθώς έχει πραγματοποιηθεί ένας αποτυχημένος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν. Οι διαπραγματεύσεις έχουν έκτοτε βαλτώσει, καθώς οι ΗΠΑ επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ το Ιράν έχει κρατήσει το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστό.



Το αμερικανικό πρακτορείο Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που ενημερώθηκαν για μια πρόσφατη ιρανική πρόταση προς τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε θέσει «προθεσμία ενός μηνός για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και στον Λίβανο».



Την Κυριακή (3/5), ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι θα επανεξετάσει την τελευταία πρόταση του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα ήταν αποδεκτή».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτορείων ειδήσεων Tasnim και Fars, ανέφεραν το Σάββατο το περιεχόμενο της πρότασης. Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν έχει δηλώσει ότι τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών «θα πρέπει να επιλυθούν εντός 30 ημερών» και θα πρέπει να επικεντρωθούν «στον τερματισμό του πολέμου αντί στην παράταση της εκεχειρίας». Τα ζητήματα, ανέφερε το Tasnim, περιλάμβαναν «την απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Ιράν, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και την άρση των κυρώσεων».

