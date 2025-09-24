Σοκ στη Γαλλία: 14χρονος «οπαδός του ναζισμού» μαχαίρωσε καθηγήτρια σε σχολείο

Χάος προκλήθηκε σε γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία το πρωί της Τετάρτης 24/09 καθώς μια καθηγήτρια δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από μαθητή εντός της σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στους μαθητές που βρίσκονταν μπροστά στο αιματηρό συμβάν. Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, αμέσως κλήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της αστυνομίας.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε την καθηγήτρια και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ώστε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας της όμως δεν έχει γίνει γίνει γνωστή.

Une enseignante vient de se faire poignarder au visage par un élève de 14 ans au collège Robert Schuman en Alsace ! 🩸

✅A force de laxisme, de destruction de l’autorité de l’Etat, de corruption institutionnalisée, les meurtres gratuits et barbares prospèrent.

Seule solution :… pic.twitter.com/4yZufQO7Yt — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) September 24, 2025

Η «αιματηρή» σύλληψη του 14χρονου δράστη

Ο 14χρονος δράστης, που περιγράφεται από τους συμμαθητές του ως οπαδός του ναζισμού τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του ωστόσο κατά τη διάρκεια αυτής ο ανήλικος μαθητής αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι με αποτέλεσμα να διακομισθεί με τη σειρά του στο νοσοκομείο.

Πονοκέφαλος οι επιθέσεις στα σχολεία

Η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας αποτελεί αντικείμενο έντονου διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις εισόδους των σχολείων μετά τον τραυματισμό με μαχαίρι ενός σχολικού βοηθού στη διάρκεια έρευνας σε τσσάντες.

Και το 2020 η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, αφού είχε δείξει μέσα στην τάξη του σατιρικά σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ, προκάλεσε πολιτικό σάλο.

Η Ελιζαμπέτ Μπορν, υπουργός Παιδείας της χώρας, ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή της στο Χ ότι ενεργοποιήθηκε μια μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών προς βοήθεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Πρόσθεσε επίσης ότι θα μεταβεί άμεσα επιτόπου.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε καθηγήτρια από μαθητή Γυμνασίου στο νομό του Κάτω Ρήνου. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς την καθηγήτρια και τη σχολική κοινότητα», έγραψε.

Ο Ζακί Βολφόρτ, δήμαρχος της πόλη Μπενφέλ όπου σημειώθηκε η επίθεση, δήλωσε ότι εκκενώθηκε το σχολείο και χαρακτήρισε «μεμονωμένο» το περιστατικό μιλώντας στους δημοσιογράφους.