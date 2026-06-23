Γαστούνη: 14χρονη έπεσε από ύψος τριών μέτρων στο σπίτι της - Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γαστούνη όταν μια 14χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση από ύψος περίπου τριών μέτρων, στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται. Την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.



Το παιδί διατηρούσε την επαφή με το περιβάλλον και είχε τις αισθήσεις του. Στο σημείο, πέρα από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πυροσβεστικής, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τη 14χρονη στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σταθερή.