«Γέφυρα ζωής» από τα Ιωάννινα στην Ιταλία: Δωρεά οργάνων από 68χρονο

Ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου άνδρα από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος του ασθενούς, η οικογένειά του, παρά τη βαθιά της οδύνη, έλαβε τη γενναία απόφαση να συναινέσει στη δωρεά των οργάνων του, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Η επιχείρηση λήψης των οργάνων (ήπατος, νεφρών και κερατοειδών) ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 13 Μαΐου.

Όπως μεταφέρει το epiruspost.gr, στη διαδικασία συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίων (ΠΓΝΙ), καθώς και ιατρική ομάδα από την Ιταλία, που κατέφτασε στα Ιωάννινα για τη λήψη συγκεκριμένου μοσχεύματος.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με ανακοίνωσή της, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του 68χρονου, ευχαριστώντας τους για την πράξη τους.

Παράλληλα, συγχαίρει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου, του Αναισθησιολογικού Τμήματος και τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων για την άρτια εκτέλεση της επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).