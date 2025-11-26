Generation Z: Επαναφέρει μια παλιά αλλά δοκιμασμένη συνήθεια

Όταν παλιά θαμώνες αποφεύγαν να κάτσουν δίπλα σε άτομα που δεν γνώριζαν, τώρα η Generation Z σπρώχνει τις καρέκλες πιο κοντά και δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Resy, το 90% των Gen Z diners δηλώνει ότι απολαμβάνει τα κοινά, «μακρόσυρτα» τραπέζια, σε αντίθεση με μόλις 60% των παλαιότερων γενεών.



Για μια γενιά που μεγάλωσε online αλλά αναζητά πραγματική, ανθρώπινη επαφή, το να μοιράζεσαι τραπέζι με άγνωστους δεν φέρνει πια αμηχανία, αλλά μια μορφή «ελεγχόμενης» κοινωνικοποίησης. Πολλοί βλέπουν στο communal dining ευκαιρία για νέες γνωριμίες, φιλίες και, γιατί όχι, και ραντεβού.



«Τα share-πιάτα είναι πια ο κανόνας, ειδικά για τη Gen Z, και τα κοινά τραπέζια είναι το ιδανικό σκηνικό: μετατρέπουν το δείπνο σε ομαδική εμπειρία», δηλώνει ο Pablo Rivero, CEO της Resy και της Tock, αναδεικνύοντας τα κοινωνικά στοιχεία της τάσης. «Δεν ξέρεις ποιον θα έχεις δίπλα σου, και αυτό είναι που έχει πλάκα».



Ιδανική λύση για γνωριμίες

Η έρευνα της Resy δείχνει πως το 63% των ερωτηθέντων θεωρούν τα communal tables ιδανικά για να κάνουν νέες γνωριμίες, οι μισοί λένε ότι είχαν συζητήσεις με ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα γνώριζαν, 1 στους 3 βρήκε φίλους, και 1 στους 7, ραντεβού.

Φυσικά, το communal dining δεν λείπει από τις πιο… σκεπτικές φωνές, υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει η άποψη ότι τέτοιου είδους dinner setups θυμίζουν τράπεζες, σχολικές καντίνες ή σκηνές από κωμικά sitcoms, με αναγκαστική οικειότητα και «forced small talk».

Όμως, όπως επισημαίνουν ειδικοί, για μια γενιά αρκετά επιφυλακτική κοινωνικά και αρκετές φορές με άγχος, αυτά τα «κοινά» τραπέζια λειτουργούν ως ασφαλές «buffer»: δίνουν την ευκαιρία να συμμετάσχεις σε μια ομάδα, χωρίς να χρειάζεται να είσαι ο «κεντρικός» της συζήτησης.

