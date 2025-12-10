Ο γάμος με παιδιά σκοτώνει τον έρωτα και με τη βούλα της επιστήμης

Tα ζευγάρια με παιδιά εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα αγάπης, οικειότητας και πάθους σε σχέση με ζευγάρια χωρίς παιδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Human Nature. Ο αριθμός των παιδιών δεν είχε σημασία, αλλά απλώς η ύπαρξή τους και η καθημερινότητα της ανατροφής, επηρεάζουν το πώς βιώνεται η συντροφική σχέση σε πρακτικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Η αγάπη θεωρείται ένας σύνθετος ψυχικός και βιολογικός μηχανισμός που βοηθά δύο ανθρώπους να συνδεθούν βαθιά. Συνδυάζει ένστικτα, ανάγκη ασφάλειας και κοινωνικές προσδοκίες για το πώς «πρέπει» να λειτουργεί μια σχέση. Η αγάπη ως συναισθηματικός δεσμός υπηρετεί έναν σταθερό σκοπό: τη δημιουργία και διατήρηση εγγύτητας ανάμεσα στους συντρόφους.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι κάποια στοιχεία της αγάπης μπορεί να σχετίζονται με τον αριθμό των παιδιών – όμως τα αποτελέσματα ήταν αντιφατικά. Σε κάποιες παραδοσιακές κοινότητες, περισσότερα παιδιά συνδέονταν με αυξημένο πάθος ή μεγαλύτερη δέσμευση. Η νέα μελέτη έρχεται να επανεξετάσει αυτά τα δεδομένα σε σύγχρονους πληθυσμούς όπου οι επιλογές σχετικά με την τεκνοποίηση είναι πολύ πιο ελεγχόμενες.

Τι αλλάζει στις σχέσεις μετά την τεκνοποίηση

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, οι ερευνητές διερεύνησαν πώς η ύπαρξη παιδιών επηρεάζει την αγάπη στο πλαίσιο σύγχρονων κοινωνιών, όπου η αντισύλληψη είναι διαθέσιμη και τα ζευγάρια συνήθως αποφασίζουν συνειδητά για το πόσα παιδιά θα κάνουν. Έτσι, η μελέτη εστιάζει όχι σε παραδοσιακές κοινωνίες αλλά σε σημερινά κοινωνικά περιβάλλοντα

Το δείγμα περιλάμβανε πάνω από 3.000 ανθρώπους από 25 χώρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν παντρεμένοι και περίπου 40 ετών κατά μέσο όρο. Η συμμετοχή τόσο διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισμικών περιβαλλόντων επιτρέπει μια ευρύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στις σχέσεις όταν έρχονται παιδιά. Ταυτόχρονα, αποτυπώνεται η κοινή εμπειρία πολλών ζευγαριών, ανεξάρτητα από χώρα ή πολιτισμό.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα συναισθήματά τους απέναντι στον σύντροφό τους μέσα από καθιερωμένα εργαλεία μέτρησης της αγάπης και παράλληλα δήλωσαν βασικά δημογραφικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των παιδιών. Ο μέσος όρος των παιδιών ήταν σχετικά χαμηλός, κάτι που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις στη γονιμότητα διεθνώς. Τα στοιχεία επέτρεψαν στους ερευνητές να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στα συναισθήματα και την οικογενειακή κατάσταση.

Ο ρόλος της καθημερινότητας στην πτώση του πάθους

Τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι η ύπαρξη παιδιών συνδέεται με μειωμένη οικειότητα και πάθος, χωρίς όμως να επηρεάζεται η δέσμευση. Αυτό σημαίνει ότι ενώ η καθημερινότητα μπορεί να «τρώει» χρόνο και ενέργεια από το ζευγάρι, η απόφαση να συνεχιστεί η σχέση παραμένει σταθερή. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το άγχος, η κόπωση και οι οικονομικές πιέσεις είναι παράγοντες που επηρεάζουν το πώς δύο άνθρωποι νιώθουν ο ένας για τον άλλον.

Η μελέτη ανοίγει δρόμο για νέα έρευνα, καθώς ούτε οι επιθυμητές οικογενειακές επιλογές ούτε η ικανοποίηση από το μέγεθος της οικογένειας καταγράφηκαν. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα συναισθήματα μέσα στη σχέση. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι γονείς χρειάζονται στήριξη για να διατηρήσουν τη συντροφικότητα μέσα στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.