Η διαφορά στις πολιτικές πεποιθήσεις επηρεάζει αρνητικά την ευτυχία των ερωτικών συντρόφων

Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους με παρόμοιες πολιτικές απόψεις και όσοι συνδέονται με άτομα διαφορετικών πεποιθήσεων αναφέρουν ελαφρώς χαμηλότερη ικανοποίηση. Αυτό τουλάχιστον δείχνει νέα μελέτη στις ΗΠΑ που δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes και υπογραμμίζει πως οι πολιτικές πεποιθήσεις δεν περιορίζονται στη δημόσια σφαίρα αλλά εισβάλλουν και στην ιδιωτική ζωή των ζευγαριών.

Το φαινόμενο της «συναισθηματικής πόλωσης» σημαίνει υψηλή δυσπιστία και αρνητικά συναισθήματα προς ψηφοφόρους αντίθετων κομμάτων. Αυτό δημιουργεί ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου οι πολιτικές διαφορές μπορούν να ενταθούν και να επηρεάσουν την καθημερινή αρμονία ανάμεσα σε ζευγάρια που δεν μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις, προσθέτοντας μικρά αλλά υπαρκτά εμπόδια στην ευτυχία τους.

Η ικανοποίηση στις σχέσεις επηρεάζεται από τις πολιτικές διαφορές

Αν και οι περισσότερες σχέσεις χαρακτηρίζονται από πολιτική ομοιογένεια, περίπου 23% των ζευγαριών αναφέρουν διαφορές. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι περισσότεροι επιλέγουν συντρόφους που μοιράζονται τις πολιτικές τους απόψεις, υποδεικνύοντας ότι η πολιτική λειτουργεί πλέον ως φιλτράρισμα στις ερωτικές επιλογές.

Οι προσωπικές σταθερές, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση ή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, σχετίζονται ελάχιστα με το αν κάποιος θα εμπλακεί σε πολιτικά διαφορετική σχέση. Αντίθετα, όσοι δίνουν μικρότερη σημασία στην ανάγκη κοινών πεποιθήσεων έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν σε δια-κομματικές σχέσεις. Το εύρημα υπογραμμίζει ότι οι αξίες και οι προτεραιότητες στις σχέσεις υπερτερούν της προσωπικότητας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost η ποιότητα της σχέσης μετρήθηκε με κριτήρια την ικανοποίηση, την εγγύτητα και τις συγκρούσεις. Η διαφορά στις πολιτικές απόψεις συνδέθηκε με μικρή μείωση της ικανοποίησης, πιο έντονα από τις πραγματικές κομματικές διαφορές. Αυτό δείχνει ότι το πώς νιώθουν οι σύντροφοι για τις πολιτικές διαφορές επηρεάζει περισσότερο την αρμονία από την απλή ταυτότητα κομματικής προτίμησης.

Πολιτικές διαφορές και ευτυχία

Η καθημερινή παρακολούθηση έδειξε ότι οι πραγματικές πολιτικές διαφορές επηρεάζουν την ευτυχία σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα όταν το ζευγάρι βιώνει άγχος λόγω πολιτικών ή κοινωνικών γεγονότων. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά παραμένει σταθερή και μετρήσιμη, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινή ιδεολογική σύγκρουση επηρεάζει τη συναισθηματική ροή μέσα στη σχέση.

Παράγοντες, όπως η εκτίμηση και η προσπάθεια να κατανοήσει κανείς την οπτική του άλλου, μειώνουν την επίδραση των πολιτικών διαφορών στην ποιότητα σχέσης. Όμως, ακόμη και σε ζευγάρια με ισχυρή τάση κατανόησης, οι διαφορές σχετίζονται με μικρή μείωση ικανοποίησης. Αυτό δείχνει ότι οι θετικές συμπεριφορές δεν εξαλείφουν πλήρως τον αντίκτυπο των ιδεολογικών διαφορών.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η πολιτική ομοιογένεια στα ζευγάρια ενισχύει κοινωνικά «φίλτρα» και μπορεί να μειώσει την έκθεση των παιδιών σε διαφορετικές απόψεις, ενισχύοντας την κοινωνική πόλωση. Παρά τη μικρή επίδραση στην προσωπική ευτυχία, οι πολιτικές πεποιθήσεις διαμορφώνουν σημαντικά το κοινωνικό περιβάλλον και τη δυναμική των οικογενειών.