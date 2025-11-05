«Μετά τις 5 κλείνω τον υπολογιστή» – Η Generation Z αλλάζει τους όρους στο εργασιακό παιχνίδι

Για τους νέους επαγγελματίες, ο χρόνος εκτός δουλειάς είναι αδιαπραγμάτευτος: δεν απαντούν σε emails και μηνύματα μετά τις 17.00, βάζουν προτεραιότητα την άσκηση και την προσωπική τους ζωή ακόμη και μέσα στη μέρα, και δεν αισθάνονται υποχρεωμένοι να θυσιάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο βωμό της παραγωγικότητας. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, πρακτικές που κάποτε θα θεωρούνταν αδιανόητες, πλέον διαμορφώνουν μια νέα, πιο ισορροπημένη εργασιακή κουλτούρα.

Δες πώς η γενιά Ζ επαναγράφει τους κανόνες της δουλειάς και τι σημαίνει αυτό για όλους μας.

