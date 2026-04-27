Γεννητούρια στους αιθέρες: Επιβάτιδα έφερε στον κόσμο μωρό σε πτήση

Μια πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε εμπειρία ζωής για δεκάδες επιβάτες, όταν μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της στους αιθέρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 στην πτήση 478 της Delta Air Lines που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ατλάντα στο Πόρτλαντ, όταν επιβάτιδα άρχισε να έχει έντονες συσπάσεις ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη στον αέρα.



Σύμφωνα με την εταιρεία, η γυναίκα γέννησε περίπου 30 λεπτά πριν το αεροπλάνο πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Πόρτλαντ.



Καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία δύο διασωστών που βρίσκονταν τυχαία στο αεροσκάφος. Η Tina Fritz και η Kaarin Powell επέστρεφαν από διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν ακούστηκε από τα μεγάφωνα η έκκληση για ιατρική βοήθεια.



Όπως περιγράφει η Fritz, οι συσπάσεις της γυναίκας είχαν ήδη φτάσει σε απόσταση μόλις τριών λεπτών, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης. Το πρόβλημα ήταν ότι το πλήρωμα δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό.



«Ζήτησα μαιευτικό κιτ - δεν υπήρχε. Ζήτησα κουβέρτες - επίσης δεν υπήρχαν. Έτσι αρχίσαμε να ζητάμε από τους επιβάτες. Χρειάστηκα ακόμα και κορδόνια παπουτσιών», περιέγραψε.



Μέσα σε αυτή την αυτοσχέδια συνθήκη, η γυναίκα γέννησε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως σημειώνει η USA Today. «Μου είπε "πρέπει να σπρώξω" και με τρεις δυνατές προσπάθειες το μωρό γεννήθηκε και ήταν απολύτως καλά», ανέφερε.



Το νεογέννητο κοριτσάκι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γεννήθηκε υγιές, με βάρος περίπου 2,5 κιλά και μήκος 47 εκατοστά.



«Μια εμπειρία ζωής»



Η ίδια η Fritz χαρακτήρισε το περιστατικό «μοναδικό στη ζωή της», ενώ η αεροπορική εταιρεία ευχαρίστησε δημόσια τόσο το πλήρωμα όσο και τους επιβάτες που βοήθησαν.

«Η υγεία και η ασφάλεια των επιβατών είναι πάντα προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, ευχόμενος τα καλύτερα στη μητέρα και το παιδί.



Μπορεί μια έγκυος να πετάξει;



Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα συχνό ερώτημα. Σύμφωνα με την πολιτική της Delta Air Lines, δεν υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί για τις εγκύους, ούτε απαιτείται ιατρική βεβαίωση για να ταξιδέψουν.

Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή. Η Mayo Clinic αναφέρει ότι τα αεροπορικά ταξίδια θεωρούνται γενικά ασφαλή έως και την 36η εβδομάδα κύησης, εφόσον δεν υπάρχουν επιπλοκές.



Μετά από αυτό το στάδιο, αρκετοί γιατροί αποθαρρύνουν τα ταξίδια, λόγω αυξημένου κινδύνου για θρόμβους ή επιπλοκές, ενώ ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να ζητούν ιατρική έγκριση.



Η γέννηση στον αέρα είχε τελικά αίσιο τέλος. Για τους επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης, όμως, ήταν μια υπενθύμιση ότι ακόμη και στα πιο απρόβλεπτα μέρη η ζωή βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεκινήσει.