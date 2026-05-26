Γεωργιάδου: Θυμήθηκε το τραγούδι του γάμου της Γωγώς με τον Τραϊανό και το ανατριχιαστικό συμβάν

Η Στέλλα Γεωργιάδου θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο την Γωγώ Μαστροκώστα που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών και με ένα post στο instagram σχολίασε:

«Γωγώ μου ! Θα σε θυμάμαι πάντα έτσι!!! Μια υπέρλαμπρη γυναίκα που από όπου περνούσες προκαλούσες θαυμασμό με το εκτόπισμά σου. Πάλεψες με γενναιότητα και αξιοπρέπεια αγαπημένη μου. Τα έβαλες με έναν ύπουλο εχθρό με όπλα το τσαγανό, την οικογένεια, τους φίλους και τον μεγάλο σου έρωτα, τον Τραιανό σου. Για μένα είσαι ένα σύμβολο γυναικείας δύναμης. Μια μέντορας που έδωσες μαθήματα ζωής.



Σε θαύμαζα πάντα για την ομορφιά, το μυαλό και την ψυχή σου!!! Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, ευχάριστα αλλά και στενάχωρα πράγματα. Μοιραστήκαμε πολλά!!! Θέλω να κρατήσω όμως στην καρδιά μου μόνο τα καλά!! Θα σε θυμάμαι έτσι, χαμογελαστή όπως σε αυτή τη φωτογραφία που την βγάλαμε όταν ήρθες στη φάρμα μας με την Βικτώρια να δείτε τα γαϊδουράκια. Ξεκουράσου ήρεμα τώρα εσύ γλυκιά μου!!! Ήταν δύσκολη η διαδρομή. Καλό ταξίδι κορίτσι μου. Μας λείπεις ήδη!!



Υ.Γ. Η επιλογή του τραγουδιού καθόλου τυχαία. Ήταν το τραγούδι που χορέψατε στον γάμο σας. Όποτε το άκουγα μου θύμιζε εσένα!! Και τώρα το πιο ανατριχιαστικό… Χθες τη στιγμή που έμαθα πως «έφυγες», στο ραδιόφωνο τυχαία έπαιζε αυτό!