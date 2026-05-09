Γεραπετρίτης για Ημέρα της Ευρώπης: «Η συνεργασία των εθνών να υπερισχύσει των συγκρούσεων»

Μήνυμα για την Ημέρα της Ευρώπης απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και διεθνών προκλήσεων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 76 ετών από τη Διακήρυξη Σούμαν, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι τα θεμελιώδη ιδανικά πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ, ειδικά σε μια συγκυρία όπου - όπως σημείωσε - «ο πόλεμος επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

Η αναφορά στη Διακήρυξη Σούμαν

Στο μήνυμά του για την 9η Μαΐου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική ομιλία του Ρόμπερτ Σούμαν το 1950, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



«Πέντε μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 1950, ο Ρόμπερτ Σούμαν στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τα διδάγματα εκείνης της περιόδου γύρω από τη συνεργασία των κρατών, την ειρήνη και την αλληλεγγύη εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ιδέας.

«Η συνεργασία να υπερισχύσει των συγκρούσεων»

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, σημειώνοντας ότι τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αποδείξουν ξανά πως η συνεργασία των λαών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων και των διχασμών.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει να εργάζεται για την προάσπιση των βασικών αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

«Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, και με τον πόλεμο να επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουμε να αποδείξουμε εκ νέου ότι η συνεργασία των εθνών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων και διχασμών», σημείωσε.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα, ως ένα από τα αρχαιότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη και ενίσχυση της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα παραμένει προσηλωμένη στις πρωτοβουλίες που αφορούν τη διεύρυνση, τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη ώστε αυτή η τομή στην παγκόσμια ιστορία να είναι πάντοτε σύμβολο ειρήνης, αλληλεγγύης και ενότητας», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η Ημέρα της Ευρώπης τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, ημερομηνία που θεωρείται ορόσημο για τη δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη Διακήρυξη Σούμαν του 1950.

