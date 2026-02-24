Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: Η μεγάλη ατζέντα της συνάντησης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Αδιαμφισβήτητο τεκμήριο της άριστης σχέσης Ελλάδος – ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα είναι η σχεδόν ταυτόχρονη παρουσία δύο κορυφαίων Ελλήνων Υπουργών, του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον την τρέχουσα εβδομάδα.

Και εάν για τον Υπουργό Ενέργειας το ραντεβού ήταν γνωστό εδώ και εβδομάδες, καθώς αποτελεί κατ ουσίαν το επόμενο, καθοριστικό βήμα της συμφωνίας για τον Κάθετο Διάδρομο, που συνήφθη προ ολίγων μηνών στο πλαίσιο του P Tech Forum στο Ζάππειο Μέγαρο, η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο, δεν είχε προεξοφληθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν πως ο κ. Γεραπετρίτης είναι ο μόνος Υπουργός Εξωτερικών, που θα έχει δεύτερη διμερή συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτεντ εντός του τελευταίου 12μηνου, ενώ μόλις πριν από 4 εβδομάδες είχε βρεθεί εκ νέου σε αμερικανικό έδαφος, όπου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Ρούμπιο.

Η ατζέντα της συνάντησης

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, η ατζέντα στο νέο ραντεβού Γεραπετρίτη – Ρούμπιο θα καλύπτει από τις διμερείς σχέσεις έως τα φλέγοντα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες αναμένεται να θέσουν επί τάπητος την πορεία των Ευρωατλαντικών σχέσεων σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, την επαπειλούμενη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, το Ουκρανικό αλλά και θέματα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως οι ενεργειακές συμφωνίες, που βάζουν την Ελλάδα στον πυρήνα του ευρω – αμερικανικού σχεδιασμού για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, την πιθανή ελληνική στρατιωτική παρουσία στη μεταπολεμική Γάζα, αλλά και την προετοιμασία του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στη χώρα μας και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο Υπουργεία Εξωτερικών βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή εν όψει του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες με τον Μάρκο Ρούμπιο να αναμένεται στη χώρα μας εντός τη Άνοιξης. Αναφορικά με την ελληνική παρουσία στη Γάζα, η θετική προδιάθεση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ωστόσο, οι ( κρίσιμες ) λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, όπως μεταδίδουν διπλωματικές πηγές, παρά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες.



H ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτων, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.