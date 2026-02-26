Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: «Στο ανώτατο σημείο οι σχέσεις με ΗΠΑ - Συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις»

Σε κλίμα απόλυτης σύγκλισης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο οριστικοποίησαν στην Ουάσιγκτον τη διεξαγωγή του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στην Αθήνα. Η 50λεπτη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου, με επίκεντρο τον οικονομικό διάδρομο IMEEC, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Στην Αθήνα 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου

Η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών, η οποία διήρκησε 50 λεπτά, επιβεβαίωσε το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών. Κεντρικό αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η συμφωνία για την οριστικοποίηση των διαδικασιών διεξαγωγής του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026 στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική διπλωματία, στοχεύοντας στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και την προσέλκυση νέων αμερικανικών επενδύσεων.

IMEEC και τεχνολογία αιχμής

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Ο Οικονομικός Διάδρομος IMEEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) αναδείχθηκε ως μια κρίσιμη εναλλακτική όδευση, όπου τα συμφέροντα Αθήνας και Ουάσιγκτον ταυτίζονται πλήρως. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η προώθηση συνεργειών σε τομείς αιχμής, όπως ναυτιλία και ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και υψηλή τεχνολογία.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε τη σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις της Δύσης με την Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τα ισχυρά διμερή και τριμερή σχήματα συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Αθήνα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Μέση Ανατολή και προστασία χριστιανικών πληθυσμών

Μια νέα, σημαντική παράμετρος που αναδείχθηκε στις συνομιλίες είναι η δέσμευση για συνεργασία με σκοπό την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει ενεργά στις προσπάθειες σταθεροποίησης και, κυρίως, στην ανασυγκρότηση της Γάζας την επόμενη ημέρα της κρίσης. Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε αναλυτικά τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ζητώντας τη διαρκή στήριξη των ΗΠΑ για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Μετά την συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε στους ανταποκριτές.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Marco Rubio, εδώ στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο, για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο έτος. Έχουμε μία πολύ καλή, πολύ εποικοδομητική σχέση. Συνομιλούμε τακτικά, τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο βεβαίως και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι ένας εξαιρετικά καλός γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Συζητήσαμε για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο. Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Σε ό, τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση.

Σε ό, τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, συνομιλήσαμε για τα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική - όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι. Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση.