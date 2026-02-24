Γεραπετρίτης: Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών - Θα συναντηθεί με Μάρκο Ρούμπιο

Με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει εκτάκτως ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στο πλαισιο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, όπως επίσης και οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ιράν.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την δεύτερη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον Μαρκ Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά από αυτή που είχε λάβει χώρα τον Φεβρουάριο του 2025.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.