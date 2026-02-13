Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης είχαν έτοιμες 10 (!) εκδοχές για τις δηλώσεις στην Άγκυρα

Μπορεί όλες τις προηγούμενες ημέρες να «αλώνισαν» σε όλα τα ΜΜΕ οι υπερπατριώτες που θέλουν να πάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός (ειδικότερα ο Μητσοτάκης) και να τρίψει στη μούρη του Ερντογάν τα βιβλία και τα συγγράμματα που έχουν γράψει αλλά ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο προδίδει την εξαντλητική προετοιμασία της ελληνικής πλευράς εν όψει του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης είχαν προετοιμάσει περισσότερες από 10 (!) διαφορετικές εκδοχές για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού σε θέματα, όπως οι ευρωτουρκικές σχέσεις, τα εξοπλιστικά, αλλά και το Μεσανατολικό ανάλογα με το περιεχόμενο και τον τόνο της τοποθέτησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ( δημιουργική σε τέτοιες περιπτώσεις ) ανησυχία των διπλωματών δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE, το Μεσανατολικό και την εμβάθυνση της Ελληνο – ισραηλινής αμυντικής συνεργασίας ήταν μάλλον χλιαρές, σαφής ένδειξη ότι η Άγκυρα δεν επιλέγει- σε αυτή τη φάση -την οδό της κλιμάκωσης.