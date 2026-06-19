Γερμανία: Νεκρό βρέφος τριών μηνών - Το απήγαγαν από το καρότσι όσο η μητέρα του μετέφερε ψώνια

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Γερμανία η υπόθεση ενός βρέφους τριών μηνών, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την καταγγελία της εξαφάνισής του στη νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, η 37χρονη μητέρα του παιδιού κατήγγειλε ότι το βρέφος εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στο καροτσάκι του έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένουν. Όπως φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, είχε επιστρέψει από τα ψώνια και άφησε το παιδί για λίγα λεπτά στο πεζοδρόμιο προκειμένου να μεταφέρει σακούλες στο διαμέρισμά της στον δεύτερο όροφο.

Όταν κατέβηκε ξανά, το καροτσάκι ήταν άδειο και το βρέφος είχε εξαφανιστεί, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Welt.

Μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης

Η καταγγελία σήμανε άμεσο συναγερμό στις τοπικές Αρχές, οι οποίες εξαπέλυσαν εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή αστυνομικών, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την κατοικία της οικογένειας, ενώ εξετάστηκαν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) οι έρευνες οδήγησαν σε ένα τραγικό εύρημα. Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ, σε μικρή απόσταση από την περιοχή της εξαφάνισης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη ταυτοποίηση της σορού προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το αγνοούμενο παιδί.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου η μητέρα και το βρέφος να είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση κατά την επιστροφή τους από τα καταστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η οικογένεια είχε πραγματοποιήσει αγορές λίγο πριν από το κλείσιμο των καταστημάτων, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε αργότερα το ίδιο βράδυ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, το παιδί παρέμεινε χωρίς επιτήρηση για σύντομο χρονικό διάστημα και φέρεται να μεταφέρθηκε από άγνωστο άτομο μακριά από το σημείο.