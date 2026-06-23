Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που έφερε αιχμηρό αντικείμενο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό

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Αστυνομικοί πυροβόλησαν και εξουδετέρωσαν σήμερα άνδρα που επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν συνάδελφό τους κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης.

BREAKING: A knife-wielding man was shot dead by police after allegedly attacking a police officer in Frankfurt, Germany. An investigation into the incident is underway. pic.twitter.com/LHfDcbmhJk — upuknews (@upuknews1) June 23, 2026

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από άνδρα που έφερε αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή Kaisertor, απέναντι από τον κεντρικό σταθμό.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο, αναφέρει η Bild.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς περίπου στις 16:00 (τοπική ώρα), ενώ στη συνέχεια είδαν έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος.

Το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

Η συγκεκριμένη περιοχή γύρω από τον κεντρικό σταθμό της Φρανκφούρτης αποτελεί σημείο όπου οι αρχές πραγματοποιούν συχνά ελέγχους, στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι γερμανικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του δράστη.