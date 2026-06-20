Κόσμος Τρένο Εκτροχιασμός Τρένου Μόναχο Γερμανία

Εμπορικό τρένο έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο - Ένας σοβαρά τραυματίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτίο δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορευματικός σιδηροδρομικός συρμός έπεσε από γέφυρα στο Μόναχο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο (20/6), όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

Δυο βαγόνια του συρμού έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα κάπου πέντε μέτρα πιο κάτω.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Το τι μεταφέρει ο συρμός δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσο χρόνο θα χρειαστεί η ανάσυρση των βαγονιών. Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.

Φωτό: Reuters
Φωτό: Reuters

Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας. Δεν αναμένεται ως εκ τούτου να ενσκήψουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Κόσμος Τρένο Εκτροχιασμός Τρένου Μόναχο Γερμανία

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