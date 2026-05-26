Βέλγιο: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο - Τουλάχιστον 4 νεκροί ανάμεσά τους 2 μαθητές

Συναγερμός σήμανε στις βελγικές Αρχές το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου καθώς ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο σε ισόπεδη διάβαση στην πόλη Μπουγκενχάουτ.

Όπως μεταδίδει το βελγικό μέσο ενημέρωσης RTBF, η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή τη στιγμή της πρόσκρουσης ωστόσο το σχολικό ερχόταν από έναν παράλληλο δρόμο και έστριψε αριστερά, διασχίζοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές.

«Η σύγκρουση έλαβε χώρα στις 8:08 π.μ. Το βίντεο δείχνει ότι οι μπάρες ήταν πεσμένες και το φανάρι ήταν κόκκινο. Δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες του ατυχήματος. Εναπόκειται στην αστυνομία και την εισαγγελία να διεξάγουν την έρευνα», δήλωσε στο τοπικό φλαμανδικό μέσο VRT ο Thomas Baeken, εκπρόσωπος της Infrabel.

Το ατύχημα συνέβη περίπου ένα χιλιόμετρο από τον σιδηροδρομικό σταθμό. «Το τρένο είχε ήδη ξεκινήσει να φρενάρει καθώς εισερχόταν στον σταθμό. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση».

Πληροφορίες για νεκρούς

Επικαλούμενο πληροφορίες, το RTBF ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων μεταξύ των οποίων δυο μαθητών που επέβαιναν στο σχολικό, του συνοδού και του οδηγού. συνολικά στο σχολικό μετέβαιναν επτά μαθητές ειδικής αγωγής. Από την άλλη, οι επιβάτες του τρένου είναι σώοι και αβλαβείς.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Μπερνάρ Κεντέν.

Φον ντερ Λάιεν: Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω ανάρτησής της στο X σχολιάζοντας «Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ράγισε όταν άκουσα για το τραγικό δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα σχολικό λεωφορείο και ένα τρένο στο Μπούγκενχαουτ. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων».